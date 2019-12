Kinder sinnvoll unterstützen

Main-Tauber-Kreis.Umfragen zufolge sind Eltern nach wie vor die wichtigsten Ratgeber ihrer Kinder im Berufswahlprozess. Doch die Rolle des Ratgebers ist nicht immer einfach. Unter der Überschrift „Mein Kind macht Abi/Fachhochschulreife –was dann?“ erklärt die Berufsberaterin Tanja Zeiner am Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr, wie Eltern in der Berufswahlphase konkret unterstützen können. Sie gibt einen Überblick über die verschiedenen Studienformen und Überbrückungsmöglichkeiten und beleuchtet die Frage, welche Perspektiven und Karrierechancen eine Ausbildung auch Abiturienten eröffnen kann. Weitere Themen sind der Ablauf von Bewerbungsverfahren und wichtige Termine.

Die Informationsveranstaltung findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17, statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zur Veranstaltung per E-Mail an Tauberbischofsheim.BIZ@arbeitsagentur.de oder per Telefon 09341 / 87-317. pm

