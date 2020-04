Kenntnisse erweitert

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ möchte auch künftig im Wettbewerb um die Gunst der Urlauber eine entscheidende Rolle spielen. Im Sinne des Qualitätsgedankens wurde in diesen Tagen ein Seminar für die Wanderwegewarte durchgeführt. Das Seminar stand unter der Leitung des Deutschen Wanderverbandes.

Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ zeichnet sich durch ein interessantes und attraktives Wanderangebot aus. Durch die gesamte Landschaft von Rothenburg ob der Tauber bis nach Freudenberg verläuft der Panoramaweg Taubertal. Er trägt das Siegel „Wanderbares Deutschland“.

Dieses Qualitätsmerkmal ist inzwischen auch dem Wanderweg LT 2 „Durchs Romantische Wildbachtal“ auf Gemarkung Freudenberg, dem Wanderweg LT 6 „Wasser.Wein.Weite“ auf Gemarkung Külsheim und dem Wanderweg LTM 6 „Bildstockwanderweg 1 auf Gemarkung Assamstadt“ zuerkannt.

Die drei Rundwanderwege gehören in das Portfolio des Wanderangebotes des Tourismusverbandes, das sich aus Fernwanderwegen und Rundwegen sowie meditativen Wegen zusammensetzt. „Damit die Qualität auch weiterhin hochgehalten werden kann und sich weitere Städte und Gemeinden für das Siegel „Wanderbares Deutschland“ interessieren, haben wir in diesen Tagen ein Seminar für Wegewarte durchgeführt“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Vom Deutschen Wanderverband waren hierzu Daniel Stein aus Kassel und Stefan Kloß aus Darmstadt angereist. In einem zweitägigen Seminar wechselten sich Theorie und Praxiseinheiten miteinander ab. Insgesamt nahmen elf Ehrenamtliche an dieser Schulung teilgenommen. Einige nutzten dieses Seminar auch, um bereits erworbene Kenntnisse aufzufrischen.

In dem Seminar wurde hinsichtlich der Beschilderung, den Anforderungen an die Wegbeschaffenheit, ergänzenden Informationstafeln sowie der Erfassung der einzelnen Wegabschnitte geschult. Bei der Erfassung der Wegabschnitte geht es darum, zwischen naturbelassenen Wegen, geschotterten und asphaltierten Wegen zu unterscheiden und die entsprechenden Punkte für eine Qualitätsbeurteilung abzugeben. Die Wegewarte werden ab sofort bei den regelmäßigen Überprüfungen der Wanderwege eingesetzt. Unterstützt werden diese Personen von den Städten und Gemeinden sowie dem Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. tlt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020