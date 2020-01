Keine Müllmarke kaufen

Main-Tauber-Kreis.Alle Haushalte und Gewerbebetriebe im Main-Tauber-Kreis haben im Dezember 2019 einen Mustergebührenbescheid für die Müllgebühren im Jahr 2020 erhalten. Die Empfänger wurden gebeten, die darin gemachten Angaben zu überprüfen und notwendige Korrekturen schriftlich an den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) zu melden. Eine Vielzahl an Änderungswünschen ging in den vergangenen Wochen beim AWMT ein. Diese müssen schnellstmöglich, bis zum Versand des endgültigen Gebührenbescheids, erfasst und korrigiert werden.

Aus arbeitstechnischen und zeitlichen Gründen sind keine Empfangsbestätigungen und Rückmeldungen zu E-Mails mit Korrekturwünschen oder per Post zurückgesandten Musterbescheiden mit eingetragenen Korrekturen möglich. Die Korrekturen des Musterbescheids werden im echten Gebührenbescheid eingepflegt und können diesem entnommen werden. Der Gebührenbescheid wird im Mai zugesandt.

Der AWMT weist nochmals darauf hin, dass aufgrund des Mustergebührenbescheids keine Zahlungen zu leisten sind. Das Ziel des Mustergebührenbescheids war allein die Schaffung eines korrekten Datenbestandes vor Versand des echten Gebührenbescheids. Bereits überwiesene Beträge werden mit dem echten Gebührenbescheid verrechnet.

Individueller Abfallkalender

Der AWMT hat Mitte Dezember 2019 erstmals an jeden Privathaushalt und jeden Gewerbebetrieb im Main-Tauber-Kreis einen individuellen Abfallkalender per Post versandt. Falls nicht alle Angaben auf einem zugesandten Kalender vorhanden waren, kann der Kalender mit allen Leerungsterminen auch unter www.main-tauber-kreis.de/abfallkalender als PDF-Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft können der weiterhin gültigen Ratgeberbroschüre 2019 entnommen und unter www.main-tauber-kreis.de/abfallwirtschaft abgerufen werden.

Unbechippte Tonnen

Alle Müllgefäße werden noch bis Ende März von den Entsorgungsunternehmen geleert, ausgenommen sind falsch befüllte Mülltonnen. Der AWMT wird noch bis Ende März solche Müllgefäße mit elektronischen Chips versehen, die bisher keinen Chip erhalten haben. Wenn die Entsorgungsunternehmen feststellen, dass an einer Tonne der Chip fehlt, werden sie zunächst ein Infoblatt unter den Tonnendeckel klemmen beziehungsweise einen Beanstandungsaufkleber auf den Deckel kleben.

Betroffenen Bürger sollten telefonisch beziehungsweise schriftlich mit dem AWMT Kontakt aufnehmen, um einen Nachbechippungstermin zu vereinbaren.

Sperrmüll-Anmeldung

Die Postkarten zur Anforderung der Sperrmüll- und Altholzabfuhr für das Jahr 2020 liegen bei den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden in einem Faltblatt aus. Hier sind auch weitere Termine für die Schadstoffsammlung und die Kühl- und Gefriergerätesammlung vermerkt. Auch sind im Faltblatt die Entsorgungseinrichtungen in der Umgebung mit Öffnungszeiten zu finden.

Ohne Gang zum Rathaus kann die komfortable Online-Anmeldung unter www.main-tauber-kreis.de/sperrmuell-anmelden genutzt werden. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020