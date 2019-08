Kampf um die Flächen

Hohebuch.Die Stadt-Land-Partnerschaft des Evangelischen Bauernwerks bietet am Samstag, 14. September, von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch ein Seminar zum Flächenverbrauch an. Bestehende Nutzflächen für Land- und Forstwirtschaft schrumpfen in großem Ausmaß. Allein in Baden-Württemberg fallen täglich zirka fünf Hektar der Verbauung zum Opfer. Wie kann dem Bedarf an Wohn-, Gewerbe-, oder Verkehrs- und Infrastrukturflächen ausreichend Raum gegeben werden? Und wie können trotzdem natürliche Lebensräume, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen oder Erholungsgebiete im ländlichen Raum erhalten bleiben? Professor Dr. Martina Klärle von der Klärle-Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt aus Weikersheim kann vor allem in der Dorfentwicklung Wissen und Erfahrung vermitteln. Gottfried May-Stürmer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Heilbronn-Franken und Landwirtschaftsreferent zeigt von Seiten des Naturschutzes Lösungsmöglichkeiten auf. Eine Kursgebühr wird für das Seminar erhoben. Anmeldungen: Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch in Waldenburg-Hohebuch, Telefon 07942 / 107-0, info@hohebuch.de.

