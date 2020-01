Kalte Platte als Kochalternative

Main-Tauber-Kreis.„Kalte Platte legen“ heißt der Workshop am Freitag, 24. April, von 17 bis 20 Uhr. Der nächste Geburtstag steht an oder die Schwiegereltern kommen zu Besuch, aber man möchte nicht kochen. Eine kalte Platte legen kann eine Alternative sein. Wie dies geht, zeigt der Workshop und gibt wertvolle Tipps und Tricks, was alles auf eine kalte Platte gehört und wie man diese ansprechend anrichtet und dekoriert. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Der Workshop findet in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter der Telefonnummer 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020