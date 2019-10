Main-Tauber-Kreis.Jürgen Vossler rückt für die FDP in den Kreistag nach. Der Weikersheimer wurde in der Sitzung am Mittwoch in Tauberbischofsheim von Landrat Reinhard Frank für seine Aufgabe verpflichtet und sprach die entsprechende Formel, nach der er seine Arbeit im Gremium zum Wohle des Landkreises und seiner Bewohner ausrichtet. hvb/Bild: Heike von Brandenstein

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019