Jochen Müssig gab Einblicke

Main-Tauber-Kreis.Hauptthema im Verwaltungs- und Finanzausschuss war das Thema Mobilfunkausbau. Dezernent Jochen Müssig stellte zunächst die Mobilfunkstrategie des Bundes vor. Die LTE-Versorgung stehe heute auf 90 Prozent der Fläche für 98 Prozent der Haushalte zur Verfügung, heißt es da. 2024 soll die Abdeckung in der Fläche bei über 95 Prozent liegen und 99,7 Prozent der Haushalte erreichen. Erreichen die Telekommunikationsunternehmen diese Marge nicht, drohen ihnen wesentlich höhere Zwangsgelder als bisher. Die Steigerung liegt von derzeit 100 000 Euro auf eine Million Euro.

„Das Förderprogramm des Bundes ist erst in der Entwicklung“, so Jochen Müssig. Zur Schließung von Lücken im 4G-Netz sehe es eine Öffnung von Frequenzen für bislang nicht erreichte Flächen vor. Zudem sollen Kommunen durch eine Bundesförderung in die Lage versetzt werden, Standorte zu errichten, die anschließend durch Mobilfunknetzbetreiber genutzt werden. Die nicht versorgten Gebiete (weiße Flecken) werden gebietsweise zusammengefasst und ausgeschrieben. Das Unternehmen, das den geringsten Zuschussbedarf anmeldet, bekommt den Zuschlag und eine Förderung. Eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) als Gesellschaft des Bundes soll den Aufbau von Mobilfunkmasten in weißen Flecken mit öffentlichen Mitteln verwalten.

Außerdem soll Deutschland fit für die fünfte Mobilfunkgeneration gemacht werden. Sie wird im Bereich der intelligenten Mobilität und intelligenter Versorgungsnetze, der Industrie 4.0, in der Landwirtschaft und für Telemedizindienste benötigt. Der Bund stellt entsprechende Frequenzen zur Verfügung. „Erste Unternehmen haben den kommerziellen Ausbau gestartet“, erläuterte Müssig. Zudem laufen in sechs Städten Forschungsprojekte. Außerdem wurde ein 5G-Wettbewerb ausgelobt, über den 50 Pionierregionen gefunden werden sollen, die bis zu 100 000 Euro für die Konzeptentwicklung erhalten. Zehn Projekte sollen dann bei der Umsetzung des Konzepts unterstützt werden. „Der Main-Tauber-Kreis hat sich auch beworben“, berichtete Müssig. Mit der „Projektskizze Dorf 5.0“, die beim Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eingereicht wurde, setze der Kreis mittels einer 5G-Versorgung auf die Handlungsfelder digitale medizinische Unterstützung, Mobilität, Energie und Wirtschaft mit dem Schwerpunkt digitales Lernnetzwerk. Die geschätzten Kosten lägen bei 110 000 Euro, wofür bei einer entsprechenden Förderung 10 000 Euro an Eigenmitteln eingesetzt werden müssten.

Weitere Maßnahmen des Bundes seien die Aufstellung von Mobilfunksendern auf Telefonhäuschen oder an Laternenmasten ohne baurechtliche Genehmigung sowie das Erreichen einer 5G-Abdeckung in mindestens zehn Städten Deutschlands bis 2021. Der Bund will eigene Grundstücke als Standorte für den Ausbau zur Verfügung stellen, runde Tische zum Thema Strahlenschutz einrichten, Genehmigungsverfahren umwelt- und baurechtlich vereinfachen sowie ein Infoportal zur Verfügung stellen. hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019