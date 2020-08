Jetzt bewerben

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaftsförderung Main-Tauber verleiht unter Federführung von Landrat Reinhard Frank zum fünften Mal den Zukunftspreis. Um die Auszeichnung können sich Unternehmer, Handwerker und Dienstleister mit einem besonderen Engagement zum Thema „Innovation“ bewerben. Die Ausschreibungsfrist wurde aufgrund der Corona-Krise verlängert und läuft noch bis 30. September.

Der Zukunftspreis wird diesmal in der Kategorie „Innovation“ vergeben. Damit sollen Entwicklungen und Erfindungen im produzierenden Gewerbe, im Handwerk und von Dienstleistern gewürdigt werden. „Besonders ermutigen möchten wir kleine und mittlere Unternehmen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen“, sagt Landrat Frank. Dies könn beispielsweise ein spontan eingeführtes Produkt sein, das in kurzer Zeit vom Prototyp erfolgreich in die Serienproduktion ging.

Die Jury unter Vorsitz von Landrat Reinhard Frank wird im Herbst 2020 über die eingereichten Bewerbungen entscheiden.

Im Zweijahresrhythmus lobt die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises den Zukunftspreis aus. Er wird in zwei Kategorien für Unternehmen bis zu 50 Arbeitnehmern und für solche mit mehr als 50 Arbeitnehmern vergeben. Die Sieger in beiden Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Die Plätze zwei und drei sind mit jeweils 500 Euro dotiert.

Für eine Bewerbung muss nur ein wenig Zeit aufgewendet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ursprünglich sollte die Preisverleihung bereits im laufenden Jahr stattfinden. Alle bereits eingereichten Bewerbungen bleiben weiter gültig.

Die Ausschreibung des Zukunftspreises ist unter der Homepage www.main-tauber-kreis.de/zukunftspreis abrufbar. Informationen gibt es darüber hinaus beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Wirtschaftsförderung, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825809, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. lra

