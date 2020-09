Jäger wissen um die Situation

Main-Tauber-Kreis.Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland angekommen. Der ASP-Virus kennt keine Gemeinde-, Kreis- oder Ländergrenzen.

An einem Strang ziehen

Deshalb müssen alle an einem Strang ziehen. Die hiesigen Jäger wollen auf keinen Fall, dass sich die ASP ausbreitet und werden bereits in der Jungjägerausbildung auf die ASP, zu Bewegungsjagden, Jagdstrategien inklusive Monotoring bestens vorbereitet.

Die Schwarzwildbejagung werde jedoch immer schwieriger, da die Jagd Freizeit sei. Deshalb könne man nicht Tag und Nacht auf dem Ansitz sein, außerdem müsse man viel Geld in Ausrüstung und Reviereinrichtungen für die Schwarzwildbejagung stecken. Durch große Maisschläge werde die Bejagung extrem erschwert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ernst genommen

Doch man sehe auch anhand der Abschusszahlen, dass die Schwarzwildpopulation ernst genommen werde. Erst vor wenigen Tagen seien die neuen Zahlen für das Jagdjahr 2019/20 vorgelegt worden. Demnach hätten die Jäger in Deutschland etwa 856 000 Wildschweine erlegt. Das sei er höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die hiesigen Jäger leisteten hier hervorragende Arbeit, durch revierübergreifenden Jagden und gezielte Bejagung in der Vergangenheit sei die Population eingedämmt worden. Denn auch die Jäger verfolgten die gleichen Ziele wie die Bauern, so werde auch im Jagdbeirat das Thema ASP erarbeitet.

Unabdingbar

Aus diesem Grund sei es unabdingbar, dass Landkreise, Jäger und Bauern an Krisengesprächen teilnehmen und eingebunden werden. „Wir Jäger sind auf jeden Fall bereit zu unterstützen“, so Kreisjägermeister Hubert Hartnagel.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen könnten jedoch in diesem Jahr viele revierübergreifende Jagden nicht so durchgeführt werden – wie in den vergangenen Jahren. Jedoch würden alle versuchen, unter den strengen Hygiene-Maßnahmen kleinere Jagden durchzuführen. Hierzu würden ausgebildete und brauchbare Jagdhunde benötigt, die in vielen Gemeinden noch immer nicht von der Hundesteuer befreit seien.

Tag und Nacht erreichbar

Auch die beiden Nachsuchengespanne des Kreisjagdvereins Tauberbischofsheim stünden Tag und Nacht zu Verfügung, um Verletztes Wild aufzuspüren und zu finden. Hierzu sollten auch Verkehrsteilnehmer in der Dämmerung und bei Nacht die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen, um mögliche Wildunfälle zu verhindern. Sollte es trotzdem zu einem Unfall kommen, müsse dieser auf jeden Fall sofort gemeldet werden.

Für Menschen ungefährlich

„Für die Bevölkerung ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Afrikanische Schweinepest für Menschen und Haustiere ungefährlich ist. Verbraucher sind gerade jetzt gefragt, mehr Wildbret zu essen, denn die Jägerinnen und Jäger in Deutschland haben den Auftrag, Wildschweine intensiv zu bejagen – sie liefern damit ein hochwertiges Lebensmittel. Jedoch wird immer noch das Billigfleisch vom Discounter gekauft, anstatt das 100-prozentige Biowildfleisch beim Jäger. Alle Stücke werden untersucht und unterliegen strengsten Hygienevorschriften“, erklärt Kreisjägermeister Hubert Hartnagel.

Sollten Passanten ein verendetest Stück Schwarzwild auffinden, sollen sie sich an den Revierinhaber oder an die Polizei wenden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020