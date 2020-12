Internationale Fachkräfte unterstützen

Welcome-Center.Das Heilbronn hat die Zusage für rund eine halbe Million Euro Fördergelder erhalten.

Heilbronn-Franken. Das Welcome-Center dient dazu, internationale Fachkräfte zu gewinnen und zu integrieren. Mit Anlaufstellen in Schwäbisch Hall, Künzelsau, Crailsheim, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim deckt das Welcome-Center der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF) mehr als vier Landkreise ab und integriert seit 2014 internationale Fachkräfte in den Firmen zwischen Neckar, Kocher, Jagst und Tauber.

Gegründet wurde das Center, um den Fachkräftebedarf der Firmen aus der Region abzusichern und ihnen im „War for Talents“ den Zugang zu hoch qualifizierten ausländischen Arbeitskräften zu ermöglichen.

Allein im ersten Jahr wurden 200 Fachkräfte und 60 Firmen beraten. Die Wichtigkeit des Centers wurde schon dadurch unterstrichen, dass die IHK Heilbronn-Franken bei ihrem Austritt aus der WHF die Zusage machte, das Welcome-Center weiterhin unterstützen zu wollen.

Ankommen erleichtert

Auch heute berät das vierköpfige Team um Leiterin Marlene Neumann sowohl die Unternehmen, die in Heilbronn-Franken Menschen mit internationalem Hintergrund einstellen möchten, wie auch die Fachkräfte selbst. Nun erhielt die Einrichtung vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg den Zuwendungsbescheid über etwas mehr als eine halbe Million Euro. Die Summe fördert das Center über die Jahre 2021 bis 2023. „Wir freuen uns, unsere Arbeit mit bewährten und neuen Formaten in den nächsten drei Jahren weiterzuführen“, erklärt Marlene Neumann, Leiterin des Welcome-Centers. Das Team begleitete in den vergangenen sechs Jahren zahlreiche Unternehmen auf dem Weg, internationale Kollegen einzustellen und deren Ankommen in der Region zu erleichtern. Zu den Aufgaben des Centers gehört es, die internationalen Fachkräfte mit Antworten zu Fragen rund um die Themen Arbeitsplatzsuche, Aufenthalt, Spracherwerb, Familiennachzug, Freizeit und weiteren Themen, bei denen sich Fragezeichen auftun, zu unterstützen.

Beratungsbedarf

„Die schwierige Situation durch die Corona-Pandemie darf nicht dazu führen, dass wir in unseren langfristigen Bemühungen nachlassen, internationale Fachkräfte zu gewinnen und zu integrieren“, erläutert Staatssekretärin Katrin Schütz, die die Förderzusage überbrachte.

Vielen kleinen und mittleren Unternehmen falle es schwer, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren und im Betrieb zu integrieren. Andererseits hätten aber auch viele qualifizierte Personen aus dem Ausland sowie ausländische Studierende an den hiesigen Hochschulen einen Beratungsbedarf zum Arbeiten und Leben in Baden-Württemberg.

„An diesen Punkten setzt die Arbeit der Welcome-Center an. Und genau diese erfolgreiche Arbeit wollen wir in der zweiten Förderphase des Landesprogramms Welcome- Center Baden-Württemberg 2019 bis 2025 fortsetzen“. Das Welcome- Center hat während der Corona-Pandemie neue Seminare für den Onlinegebrauch entwickelt. So sollen die Fachkräfte auch in Zeiten des Social Distancing erreicht und auf die Region aufmerksam gemacht werden. „Auch wenn der Personalbedarf bei vielen Unternehmen bedingt durch die Corona-Pandemie zurzeit nicht weiter steigt oder rückläufig ist, ändert dies nicht den generellen Trend des Fachkräftemangels“, schreibt Marlene Neumann.

