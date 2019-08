Interaktiv auf den Spuren der Mönche

Main-Tauber-Kreis.Junge Entdecker können sich am Mittwoch, 14. August, auf ein besonderes Erlebnis im Kloster Bronnbach freuen. Um 14 Uhr startet dort die Kindererlebnisführung „Entdecke, wie die Mönche lebten“ im Klosterladen und bringt den Kindern spielerisch das Leben der Mönche und die Klostergeschichte näher. Kulturgeschichte wird so auf mitreißende und altersgerechte Weise interaktiv für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren vermittelt. Die Führung wird individuell an das Alter der Kinder angepasst und dauert rund eineinhalb Stunden.

Eine Voranmeldung zu den Themenführungen nimmt der Klosterladen bis drei Tage vor Veranstaltungstermin unter der Telefonnummer 0 93 42 / 935 20 20 20 sowie per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de entgegen.

