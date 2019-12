Innovative Ideen werden honoriert

Main-Tauber-Kreis.Der im Jahr 2013 verstorbene Tauberbischofsheimer Bauunternehmer Günter Brandel (Brandel-Bau) hatte eine nach ihm benannte Stiftung errichtet. Diese Stiftung soll aus ihren Erträgen die Jugendarbeit der sporttreibenden Vereine, insbesondere im Bereich der Ballsportarten, im Main-Tauber-Kreis fördern. Die Stiftung hat aus ihrem Vermögen seit 2015 neben der Auslobung des Günter Brandel-Förderpreises für die Sportjugend Main-Tauber weitere Sportvereine für ihre herausragende Jugendarbeit mit erheblichen Mitteln gefördert. Nach dem Willen des Stifters Günter Brandel sind für die Stiftung heute verantwortlich: Stiftungsvorstand: Christian Baumann (Vorsitzender) und Dr. Klaus Faulhaber (stellvertretender Vorsitzender). Stiftungsrat: Oskar Fuchs (Vorsitzender), Jochen Reichert (stellvertetender Vorsitzender) und Milena Brandel.

Für die Jahre ab 2020 können ballsporttreibende Vereine im Main-Tauber-Kreis einen schriftlichen Antrag an die Stiftung für besonders förderungsfähige Jugendarbeit stellen. Dabei sollen die Projekte beschrieben und begründet werden. Die im Laufe eines Jahres eingehenden Anträge werden von den Vertretern der Günter Brandel-Stiftung in einer Sitzung im Dezember des laufenden Jahres begutachtet. Danach werden die Mittel für die Projekte der Jugendarbeit an die zu fördernden Vereine ausgezahlt. Insgesamt stehen Fördermittel von 22 000 Euro zur Verfügung.

Anträge an die Stiftung können wie folgt gestellt werden: Günter Brandel-Stiftung, Königheimer Straße 100, Tauberbischofsheim. ferö

