Innovationspreis des Landes ist ausgeschrieben

Main-Tauber-Kreis.Das Land Baden-Württemberg schreibt wieder seinen Innovationspreis, den Dr.-Rudolf-Eberle-Preis, aus. Teilnahmeberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie und technologische Dienstleistungen. Bewerbungen können bis 31. Mai eingereicht werden. Darauf weist die Wirtschaftsförderung des Kreises hin. Mit dem Dr.-Rudolf-Eberle-Preis werden beispielhafte Leistungen bei der Entwicklung oder Anwendung neuer Produkte und technischer Verfahren sowie moderner Technologien ausgezeichnet. An dem seit 1985 ausgerufenen Landesinnovationspreis können in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen teilnehmen, deren Jahresumsatz unter 100 Millionen Euro liegt. Darüber hinaus darf die Zahl der Beschäftigten von 500 Mitarbeitern nicht überschritten werden. Ein Komitee entscheidet über die Vergabe der Preise und über die Aufteilung des Preisgeldes in Höhe von insgesamt 50 000 Euro. Kriterien für die Preisvergabe sind der technische Fortschritt, die besondere unternehmerische Leistung und der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg.

Zusätzlich lobt die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH im Rahmen des Innovationspreiswettbewerbs einen Sonderpreis für junge Unternehmen in Höhe von 7500 Euro aus. lra

