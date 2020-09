Inner Wheel Club unterstützt „Frauen helfen Frauen“

Main-Tauber-Kreis.Der Inner Wheel Club Tauberfranken, vertreten durch Claudia Schmiedel und Margarethe Weihmann, überreichte erneut eine Spende an den Förderverein der Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“. Die Vorstandsmitglieder Gayle Lütke-Beemer, Sylvia Schmid und Andrea Bihr bedankten sich und betonten ausdrücklich, wie sehr der Verein bei seiner Unterstützung des Frauen- und Kinderschutzhauses und der Beratungsstelle auf Spenden angewiesen sei. Inner Wheel, die weltweit größte unabhängige Frauen-Service-Organisation, fördert solche sozialen Projekte weltweit, besonders wenn sie Frauen, Kindern und Senioren zugutekommen. Unser Bild zeigt bei der Spendenübergabe (von links) Gayle Lütke-Beemer, Margarethe Weihmann, Claudia Schmiedel und Andrea Bihr. Bild: IWC

