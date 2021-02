Innehalten und zur Ruhe kommen

Main-Tauber-Kreis.Ein neues Wanderangebot in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist das „Meditative Wandern“. Das Projekt wurde durch Mittel des europäischen Leader-Programms gefördert. Die entsprechende Plakette wurde nun vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ stellvertretend für alle meditativen Wanderwege im „Lieblichen Taubertal“ an die Gemeinde Werbach übergeben.

Mit Kommunen abgestimmt

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden das Projekt „Meditatives Wandern“ umgesetzt. „Meditatives Wandern passt in die heutige Zeit, da die Wanderwege zum Innehalten einladen und auch zur Besinnung aufrufen“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Inzwischen sind neun Wanderwege dieser Art im Angebot. Sie erschließen die Region unter sakral-christlichen Gesichtspunkten. Der Wanderweg LT-M2 „Liebfrauenbrunn“ ist einer davon.

Komplette Ausschilderung

Gefördert wurden die komplette Ausschilderung, das Material für die Informationstafeln sowie eine Broschüre. Auch der digitale Werbeauftritt auf der Internetseite „Liebliches Taubertal“ gehört zum Projekt. Jochen Müssig dankte in diesem Zusammenhang der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim. Sie hat die Holzgestelle für die Infotafeln gebaut.

„Wandern ist für die Gemeinde Werbach ein wichtiges touristisches Grundangebot“, sagte Werbachs Bürgermeister Otmar Dürr. „Es nimmt an Bedeutung zu und trägt ganz entscheidend zur touristischen Weiterentwicklung der Gemeinde Werbach bei“.

Diesen Worten schloss sich auch Ortsvorsteherin Birgit Hörner an. „Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, dass es hilfreich ist, wenn wir beim meditativen Wandern an unseren Glauben erinnert werden“, so Hörner.

Markierte Wege

Die neun Wege, die zwischen acht und 18 Kilometer Länge umfassen, führen zu sakralen Gebäuden, Bildstöcken oder Brückenheiligen. Die meditativen Rundwanderwege, die mit LT-M1 bis LT-M9 markiert sind, sollen bewusst zur Erholung und zur Besinnung der Menschen beitragen. An allen Startpunkten dieser Wege sind Informationstafeln angebracht. Darauf sind der Routenverlauf sowie die wesentlichen sakralen und natürlichen Höhepunkte der Rundwanderung beschrieben. Jede Tour ist mit einem Sinnspruch zur Begleitung der meditativen Wanderung verbunden. tlt

