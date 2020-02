Informationsabende für Landwirte

Main-Tauber-Kreis.Die Landwirte können ihren Gemeinsamen Antrag für 2020 im Flächeninformations- und Onlineantragssystem „Fiona“ voraussichtlich ab Freitag, 6. März, bearbeiten und abschließen. Das wurde nun von den Verantwortlichen des Landratsamts Main-Tauber-Kreis mitgeteilt.

Von Landwirten im Kreis werden durch die Lage an der Landesgrenze häufiger auch bayerische Flächen bewirtschaftet. Bei der Bearbeitung des Antrags finden sie in „Fiona“ eine Verlinkung in das bayerische Antragsprogramm „iBALIS“ und in andere Landesprogramme. Für baden-württembergische Flächen stehen Vorschlagsgeometrien zur Verfügung, so die Fläche des Vorjahrs oder das Ergebnis der Vor-Ort-Kontrolle. In mehreren Informationsveranstaltungen erläutert das Landwirtschaftsamt die Verfahren des Gemeinsamen Antrags. Diese finden am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum in Eiersheim, am Dienstag, 3. März, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum in Krensheim, am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr bei der Weingärtnergenossenschaft in Markelsheim, am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr bei der BAG in Creglingen sowie am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ober-stetten statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um Landwirte ohne ausreichend schnellen Internetanschluss bei der Online-Antragstellung zu unterstützen, stellt das Landwirtschaftsamt Computer-Arbeitsplätze in seinen Räumen in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, zur Verfügung. Anmeldung unter Telefon 07931/48276307.

Das Landwirtschaftsamt teilt jedem Antragsteller schriftlich einen Termin zur Abgabe des Antrags und zur Besprechung offener Fragen mit. In jedem Fall muss der Ausdruck des Antrags bis 15. Mai beim Landwirtschaftsamt eingereicht werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020