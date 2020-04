Info-Veranstaltung im Oktober

Main-Tauber-Kreis.Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona-Virus entfällt die Informationsveranstaltung für Existenzgründer der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Referat Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing der Stadt Wertheim am Donnerstag, 23. April, in Wertheim.

Als Ersatztermin für die Veranstaltung „„Selbständigkeit, Gründung, Startup““ ist jetzt Donnerstag, 8. Oktober, 18 Uhr, im Rathaus Wertheim, Mühlenstraße 26, Besprechungszimmer 206 (2. OG), vorgesehen.

Interessenten, die jedoch gerade jetzt kurzfristigen Beratungsbedarf haben, können mit dem Referenten, dem langjährigen Unternehmensberater Jens Arne Männig, einen eineinhalbstündigen, individuellen Videokonferenz- oder Telefontermin vereinbaren.

Hierbei können die Fragen der potenziellen Gründerinnen und Gründer zielgerichtet geklärt oder auch auf das jeweilige Vorhaben individuell eingegangen werden. Auch eine kurze Rentabilitätsanalyse kann bei Bedarf durchgeführt werden.

Eine weitere Orientierung für Existenzgründer bietet das „GründungsNavi Main-Tauber-Kreis“ der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis.

In der 32 Seiten umfassenden Broschüre sind wichtige Adressen von Institutionen und Ämtern sowie hilfreiche Tipps aufgeführt.

Das „GründungsNavi Main-Tauber-Kreis“ ist unter www.main-tauber-kreis.de/veröffentlichungen als PDF oder in gedruckter Form beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Wirtschaftsförderung, erhältlich.

Interessenten an der Informationsveranstaltung sollten sich wie folgt anmelden: bei der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de, Telefon 09341/82-5812, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim, E-Mail: ulrike.brehm@wertheim.de, Telefon 09342/301121, oder direkt bei dem Referenten Jens Arne Männig unter E-Mail: startup@maennig.com, Mobil 0171/5369996.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020