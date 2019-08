Individuelle Konzepte für die Regionen

Rund 800 Kliniken in Deutschland sind verzichtbar, ergibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Wie Caritas-Krankenhaus und Gesundheitsholding dies bewerten, wollten die FN wissen.

Main-Tauber-Kreis. Mehr Spezialisierung, höhere Operationszahlen und damit einhergehend bessere Ergebnisse führten zu einer höheren Behandlungsqualität für Patienten, so der Tenor der am Montag von der Bertelsmann Stiftung vorgelegten Studie. Das aber sei ausschließlich in größeren Häusern mit im Schnitt 1300 Betten realisierbar. 800 der rund 1400 Krankenhäuser in Deutschland sollten aufgrund dieser Erkenntnisse geschlossen werden, lautet die radikale Empfehlung.

Wie das Caritas-Krankenhaus und die Gesundheitsholding Tauberfranken die Studie bewerten, erfragten die Fränkischen Nachrichten. „Die Bertelsmann-Studie wurde vor allem am Beispiel des städtischen Ballungszentrums Köln-Leverkusen und der Kliniklandschaft dort erstellt. Tatsächlich gibt es dort aus der Vergangenheit eine große Zahl kleinerer Krankenhäuser in enger Nachbarschaft“, betont der Regionalleiter der BBT-Gruppe für die Region Tauberfranken-Hohenlohe, Thomas Wigant.

„Außerdem legt die Studie den Schwerpunkt allein auf operative Eingriffe und die Notfallversorgung. Das greift zu kurz und deckt nur einen Teil der Patientenversorgung im Krankenhaus ab“, so Wigant. Eine Standardlösung für alle Regionen gebe es nicht, deshalb dürfe es auch auch kein Rasenmähermodell geben, sondern individuelle Konzepte.

In Baden-Württemberg hätten die Träger gemeinsam mit dem Land und den Kommunen dagegen in vielen Bereichen schon ihre Hausaufgaben gemacht. Das gelte auch für die Region. Am Beispiel von Bad Mergentheim erläutert Wigant: „Hier haben sich Kreis- und Landespolitik schon früh für die Zusammenlegung der ursprünglich drei Kliniken zu einem Krankenhaus der Zentralversorgung entschieden. Das Caritas-Krankenhaus hat seither vom Land den Auftrag als Zentralversorger für die gesamte Region, auch über den Main-Tauber-Kreis hinaus.“

Wigant weiter: „Diesen Weg haben wir als BBT-Gruppe gemeinsam mit dem Main-Tauber-Kreis dann mit der Gründung der Gesundheitsholding Tauberfranken 2012 fortgesetzt. Mit einem abgestimmten medizinischen Leistungsspektrum zwischen den Klinikstandorten Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim gehen wir schon seit Jahren den von der Studie geforderten Weg. Am Standort Tauberbischofsheim sichern wir die Grundversorgung im Bereich Chirurgie und Innere Medizin und haben zugleich mit der Psychiatrie und dem geriatrisch-orthopädischen Angebot zwei medizinische Schwerpunkte, die überregional die Versorgung sicherstellen und bei denen vor allem auch die konservative Patientenversorgung durch ein erfahrenes therapeutisches interdisziplinäres Team im Mittelpunkt steht.“

Lebensbedrohliche Notfälle wie Schlaganfälle, Herzinfarkt- und Traumapatienten würden, so Wigant, von den Rettungsdiensten in der Regel ins Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gebracht, wo die medizinische Versorgung in solchen Fällen rund um die Uhr auf hohem medizinischen Niveau sichergestellt werden könne. Mit der Bildung von medizinischen Zentren sei schon früh begonnen worden. Diese würden jährlich von externen Fachärzten überprüft.

Thomas Wigant: „Wir garantieren in unseren Krebszentren, in unserer Regionalen Stroke Unit (Schlaganfalleinheit), in unserem Regionalen Traumazentrum, im Endoprothetikzentrum, im Alterstraumazentrum – insgesamt handelt es sich um zehn zertifizierte Zentren – genau das, was jetzt in der Studie gefordert wird: eine hohe Qualität der medizinischen Versorgung, weil wir die Mindestmengen erfüllen und die notwendigen Fachärzte und Fachpflegekräfte sowie das therapeutische Team rund um die Uhr vorhalten. Dazu gehört auch die enge Zusammenarbeit mit Spezialkliniken und Maximalversorgern wie der Uniklinik in Würzburg, in ganz speziellen medizinischen Fragestellungen.“

Diese abgestimmte Zusammenarbeit zwischen den beiden Standorten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim ermögliche außerdem in der Facharztausbildung viele Möglichkeiten für junge Ärzte. Der Regionalleiter sieht den geforderten Strukturwandel im Main-Tauber-Kreis schon in vielen Bereichen vollzogen. Für die Patienten könne in Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten eine hochwertige medizinische Versorgung wohnortnah sichergestellt werden.

Thomas Wigant: „In unserem Nachbarkreis Hohenlohe stehen wir nun vor ähnlichen Herausforderungen mit der Zusammenlegung der akutmedizinischen Versorgung am Standort Öhringen, die der Kreistag dort vor zwei Jahren beschlossen hat.“

