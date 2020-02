In Wald und Flur ist Vorsicht geboten

Früher ein Sommer-Phänomen, heute nahezu ganzjährig aktiv: Zecken. Der Main-Tauber-Kreis ist FSME-Risiko-Gebiet. Deshalb sollte man achtsam sein, wenn man in Wald und Flur unterwegs ist.

Main-Tauber-Kreis. Der anhaltend milde Winter begünstigt Zecken. Dauerte die Zeckensaison früher von etwa März bis Ende Oktober, so sind die Spinnentiere inzwischen ganzjährig aktiv, wie der Jenaer Zeckenforscher Jochen Süss sagt. „Bei Bodentemperaturen ab sieben Grad marschieren sie los.“ Ihre Bisse können Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose übertragen.

Borreliose-Gefahr hoch

Die Gefahr durch einen Biss an Borreliose zu erkranken, ist in der Region Heilbronn-Franken besonders hoch. Allein im Jahr 2018 wurden hier 2063 AOK-Versicherte deshalb behandelt. Im Main-Tauber-Kreis waren es 549, was bezogen auf die Einwohnerzahl, einen extrem hohen Wert darstellt. Von 2014 bis 2018 stiegen die Borreliose-Diagnosen im Landkreis im Durchschnitt um 1,2 Prozent pro Jahr.

Das Robert-Koch-Institut bezeichnet Regionen als Risikogebiete, wenn mehr als fünf Prozent der Tiere den Krankheitserreger in sich tragen. AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: „Die Infektion mit Lyme-Borreliose kann Gelenkentzündungen, Arthritis oder Herzrhythmusstörungen verursachen.“ Die Erkrankung könne, so die AOK-Expertin, mit Antibiotika wirkungsvoll therapiert werden. Problematisch sei aller-dings, dass sie oft erst Monate nach der Infektion erkannt werde. Ohne Behandlung könne es zu Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder Schwellungen der Gelenke kommen. In den Monaten März bis Oktober ist die Ansteckungsgefahr am größten.

Um Erkrankungen zu vermeiden sei es am besten, den Zecken keine Möglichkeit zu bieten, an den menschlichen Körper zu gelangen. Dr. Knapstein rät beim Aufenthalt auf Wiesen und im Wald lange Hosen und langärmlige Shirts mit hellen Farben zu tragen. Diese lassen sich gut nach den Spinnentieren absuchen. In Apotheken und Drogerien gibt es Lotionen oder Sprays, die Zecken durch ihren Geruch für einige Stunden abhalten.

„Hat sich der Blutsauger oberflächlich festgebissen, sollte das Tier möglichst schnell mit einer Zeckenzange dicht an der Haut gepackt und herausgezogen werden. Auf keinen Fall Öl oder Klebstoff verwenden. Danach sollte man die Wunde mehrere Tage genau beobachten, ob rote Ränder entstehen. Ist die Zecke schon tiefer in die Haut gedrungen sollte ärztliche Hilfe werden“, so Dr. Knapstein.

Schutzimpfung gegen FSME

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zählt der Landkreis Hall auch zu den FSME-Risikogebieten. Oftmals werden FSME-Risikogebiete mit Zeckengebieten gleichgesetzt, das stimmt allerdings nicht. Denn Zecken kann es in Deutschland überall geben. Ihr Lebensraum erstreckt sich dabei vor allem auf hohes Gras, Büsche und Unterholz, in dem Zecken auf potenzielle Opfer warten. Es gibt also keine offiziellen Risikogebiete für Zecken oder etwa Zeckenkarten für Deutschland. Auch eine Aussage dazu, wo gefährliche Zecken leben, kann man anhand einer Verbreitungskarte nicht geben. Denn Zecken sind an sich nicht gefährlich.

Ein Zeckenstich ist nicht viel schlimmer als ein Mückenstich, da Zecken aber Krankheitserreger übertragen können, sollte man Vorsorgemaßnahmen gegen Zeckenstiche wählen. Tritt eine FMSE-Virus-Infektion auf, kann es zu grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit kommen.

Im Jahr 2018 waren landesweit 288 Menschen daran erkrankt, in der Region Heilbronn-Franken waren 34 Personen betroffen. Deshalb rät die AOK-Ärztin Menschen, die sich viel in der freien Natur aufhalten, zu einer Schutzimpfung gegen FSME. Der Krankheitsverlauf kann zu einer Entzündung der Hirnhaut und zum Tod führen.

Vorbeugende Maßnahmen

Wer vorbeugen möchte, sollte Zeckenstiche, fälschlicherweise auch oft Zeckenbisse genannt, daher so gut es geht vermeiden. Wie das geht, zeigen die wichtigsten Tipps.

Man sollte sich möglichst nicht im hohen Gras oder im Unterholz aufhalten. In der Laubstreu im Wald fühlen sich Zecken besonders wohl, da die Temperaturen auch im Winter moderat sind und die Luftfeuchtigkeit hoch. Abseits der befestigten Wege besteht im Wald daher immer erhöhte Zeckengefahr. Auch die langen Grashalme auf nicht gemähten Wiesen, am Wegesrand oder am Flussufer werden von Zecken gern genutzt, um nach potenziellen Wirten Ausschau zu halten.

Auch Kleidung kann als Zeckenschutz dienen. Man sollte deshalb geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen tragen und die Socken über die Hosenbeineziehen. Zecken klettern nicht höher als 1,50 Meter und klammern sich daher mit Vorliebe an den Hosenbeinen fest. Auch Gummistiefel können dazu beitragen, Zecken den Zugang zur Haut zu erschweren.

Man sollte den Zecken zuvorkommen mit heller Kleidung. Zecken lassen sich auf heller Kleidung besser erkennen. Rechtzeitig bemerkt, kann man die Zecke sogar noch entfernen, bevor sie zusticht.

Man sollte insektenabweisende Mittel gegen Zecken, sogenannte Repellentien, verwenden. Diese halten einem nicht nur lästige Stechmücken, sondern auch Zecken für eine Weile vom Leib. Stiftung Warentest hat die effektivsten Mittel für Sie getestet.

Man sollte den ganzen Körper nach Zecken absuchen, nachdemman sich in der Natur aufgehalten hat. Zecken sind winzig klein und krabbeln auf dem Körper und der Kleidung herum, um eine geeignete Einstichstelle für das Blutsaugen zu finden. Sie bevorzugen dünne und warme Hautstellen. Deshalb sollte man sich in den Kniekehlen, im Bauch- und Brustbereich sowie im Schritt gründlich nach Zecken absuchen. Bei Kindern sind außerdem Kopf, Haaransatz und Nacken häufig betroffen.

