In geschütztem Rahmen treffen

Main-Tauber-Kreis.Die „Angehörigengruppe“ ist eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige, deren Familienmitglieder an Parkinson, MS oder ähnlich gelagerten Krankheiten leiden. Seit Mai 2019 besteht sie. Nun wird 2020 unter dem neuen Namen die „Angehörigengruppe Taubertal“ gestartet. Es ist eine unabhängige selbstständige Angehörigengruppe, die für alle Interessierten offen ist. Das nächste offene Treffen findet am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr im Krankenhaus Tauberbischofsheim statt. Treffpunkt ist am Haupteingang. Die Treffen der Selbsthilfegruppe bietet den Teilnehmern einen geschützten Rahmen, in dem sie sich untereinander austauschen und etwas Entspannung für ihren anstrengenden Alltag finden können. Anmeldungen und Informationen sind bei Barbara Dezini-Kehl, Telefon 09341 / 12055.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020