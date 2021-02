Immer mehr Menschen leiden unter Altersdepressionen

Main-Tauber-Kreis.Die Frage, was wird, wenn wir alt werden, beschäftigt viele Menschen. Laut Statistischem Landesamt g klettert der Bevölkerungsanteil der 65-Jährigen und Älteren hierzulande bis zum Jahr 2060 auf 30 Prozent. Zahlen der AOK Baden-Württemberg zeigen, dass sowohl Anzahl als auch Anteil der Pflegebedürftigen seit 2015 um fünf Prozent angestiegen sind.

Vor allem viele Ältere fürchten sich verstärkt vor Krankheit, dem Verlust von Angehörigen und Pflegebedürftigkeit. Dies ergab eine Forsa-Umfrage in Baden-Württemberg im Auftrag der AOK. Problematisch wird es, wenn aus Ängsten Depressionen entstehen. In Baden-Württemberg wurden 2019 insgesamt 145 949 AOK-Versicherte über 70 wegen depressiver Erkrankungen behandelt. Im Main-Tauber-Kreis waren es 2379 Landesweit waren im vergangenen Jahr 21,5 Prozent der AOK-Versicherten ab 70 wegen Depressionen beim Arzt, im Main-Tauber-Kreis sogar 24,6 Prozent. Die Zahl der Diagnosen im Kreis stieg von 2268 im Jahr 2015, über 2333 im Jahr 2017 auf 2379 im Jahr 2019.

Dabei leiden Frauen doppelt so häufig unter depressiven Verstimmungen wie Männer. In den vergangenen fünf Jahren war in Baden-Württemberg ein jährlicher Anstieg der Erkrankungsraten von 2,3 Prozent zu verzeichnen, im Landkreis waren es 1,4 Prozent. Laut Robert-Koch-Institut ist wegen der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie in diesem Jahr noch mit deutlich höheren Werten zu rechnen. Einsamkeit und Ängste machen krank.

AOK-Ärztin Dr. Alexandra Isaksson: „Eine Depression ist eine psychische Störung, die mit einer andauernden gedrückten Stimmung, starker Erschöpfung und Antriebslosigkeit einhergeht. Die Lebensführung ist beeinträchtigt und es fällt schwer den Alltag zu bewältigen.“ Teilweise würden die Selbstzweifel bis hin zu Suizidgedanken führen, verdeutlicht die Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Körperliche Begleitsymptome seien Schlafstörungen, Ohrgeräusche, Verdauungsprobleme und Schmerzen.

Die gute Nachricht: Depressionen können auch im Alter gut behandelt werden. „Ab einem gewissen Schweregrad stellt eine antidepressive Medikation, am besten in Verbindung mit einer Psychotherapie, die wirksamste Methode dar,“ so Dr. Isaksson. „Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie ist es notwendig, eine geregelte Tagesstruktur beizubehalten und in Bewegung zu bleiben,“ so die Ärztin.

Das Wichtigste sei, nicht allein inder aussichtslos erscheinenden Situation zu verharren, sondern sich anderen Personen anzuvertrauen und Hilfe anzunehmen. Im Falle eines Verdachts auf eine depressive Störung sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Bei Fragen zur Erkrankung oder zu Anlaufstellen in der Nähe, kann man sich an das Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe wenden: 0800/3344533.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.02.2021