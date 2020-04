Im schlimmsten Fall drohen Kürzungen oder gar kein Geld

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart.Das Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart weist diejenigen Antragsteller, die ihren Komprimierten Gemeinsamen Antrag noch nicht bei der unteren Landwirtschaftsbehörde eingereicht haben, darauf hin, dass die Antragsfrist auch in diesem Jahr am 15. Mai endet.

Da die Antragsverfahren in Deutschland auch in diesem Jahr früh begonnen wurden und trotz Corona-Pandemie insgesamt gut verlaufen, verzichtet Deutschland auf die EU-rechtlich mögliche Verlängerung der Antragsfrist. Vorrangiges Ziel ist es – auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen – wie bisher einen frühestmöglichen Auszahlungstermin zu erreichen. Eine Verlängerung der Antragsfrist wäre diesem Ziel abträglich gewesen.

Die Antragstellung in Fiona sollte rechtzeitig abgeschlossen und der Komprimierte Gemeinsame Antrag spätestens am 15. Mai bei der zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörde eingereicht werden. Gleiches gilt für gegebenenfalls erforderliche ergänzende Nachweise und Anlagen zum Komprimierten Gemeinsamen Antrag.

Der fristgerechte Eingang des unterschriebenen Komprimierten Antrags ist entscheidend für die Antragstellung. Erst dann gilt der Gemeinsame Antrag als gestellt.

Das Antragsverfahren Fiona läuft seit Anfang März sehr stabil und die meisten Antragsteller haben inzwischen ihren Antrag elektronisch eingereicht.

Gemeinsame Anträge, die bis 15. Mai bei der unteren Landwirtschaftsbehörde eingereicht werden, gelten als rechtzeitig gestellt.

Bei verspäteter Einreichung vom 16. Mai bis einschließlich 9. Juni erfolgen Kürzungen der Beihilfen, danach wird der Antrag als verfristet abgelehnt.

Ein Prozent weniger

Bei Änderungsmitteilungen zu einzelnen Flächen im Gemeinsamen Antrag, die nach 2. Juni und bis einschließlich 9. Juni eingehen, wird die Zahlung für den gesamten betroffenen Schlag, zu dem bisher nicht beantragte (Teilschlag-) Flächen nachgemeldet werden, um ein Prozent je Arbeitstag Verspätung gekürzt.

Bei einem Eingang einer Änderungsmitteilung nach 9. Juni erfolgt für die verfristet gemeldete (Teilschlag-) Fläche des betroffenen Schlags keine Zahlung. Für die restliche Schlagfläche erfolgt die Zahlung ungekürzt bzw. allenfalls gekürzt aufgrund des eventuell verspäteten (bis einschließlich 9. Juni) Eingangs.

Diese Kürzungen bzw. Ablehnungen wegen Verfristung gelten auch für Flächennachmeldungen im Rahmen der Vorabprüfungen.

Die Rücknahme von Beihilfeanträgen (einschließlich Rücknahme einzelner Schläge oder Teilflächen) ist jederzeit sanktionsfrei möglich, es sei denn, das zuständige Landratsamt hat bereits auf einen Verstoß im Gemeinsamen Antrag hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt bzw. durchgeführt. Die vom Verstoß betroffenen Teile des Antrags können dann nicht zurückgenommen werden. Von Verstößen betroffene Teile des Antrags, die im Rahmen der Vorabprüfungen festgestellt wurden, können jedoch bis 19. Juni sanktionsfrei zurückgenommen werden. Der zugehörige „Komprimierte Gemeinsame Antrag“ muss spätestens am 19. Juni bei der unteren Landwirtschaftsbehörde eingegangen sein.

Bei fachlichen Fragen zur Antragstellung rund um Fiona hilft den Antragstellern gerne die zuständige untere Landwirtschaftsbehörde weiter (Landratsamt Main-Tauber, Telefon 09341/820).

Bei technischen Problemen im Zusammenhang hilft das Fiona-Team des Benutzerservice Landwirtschaft des LGL weiter.

Der Benutzerservice ist unter Telefon 07154/9598350 zu folgenden Zeiten erreichbar: bis 15. Mai Montag bis Freitag von 7 bis 17.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 17 Uhr; ab 16. Mai Montag bis Donnerstag 7 bis 16.30 Uhr, Freitag 7 bis 13 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020