Im Juli soll Straßenbau starten

Buchen.Es gibt Neuigkeiten zum Ausbau der B 27 bei Buchen: Mittlerweile ist als Baubeginn Juli vorgesehen, bestätigte nun das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Ursprünglich hätte die Maßnahme bereits im Mai starten sollen.

Die Bauleistungen für den Erd- und Straßenbau zum dreistreifigen Ausbau der B 27 zwischen der L 523 und Buchen-Süd wurden mittlerweile vergeben. Der dritte Fahrstreifen wird einseitig vom Bauanfang am Abzweig der L 523 nach Langenelz in Fahrtrichtung Buchen bis zum Parkplatz „Runder Tisch“, rechts der Fahrbahn, angebaut. Nur im Bereich des Parkplatzes „Rüdtsches Eck“ wird die B 27 weiterhin zweistreifig geführt und dafür in der Lage der Achse verschoben.

Seit Februar laufen vorbereitende Arbeiten. Um während der Bauzeit den Ausweichverkehr auf anderen Straßen soweit wie möglich zu reduzieren, wird auf eine längere Vollsperrung der Bundesstraße verzichtet. Damit der Verkehr in beide Richtungen fließen kann, werden die Fahrstreifen für den Durchgangsverkehr verengt und für die Baufahrzeuge eine temporäre Baustraße parallel zur B 27 angelegt. rp

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020