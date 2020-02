Hygieneregeln einhalten

Main-Tauber-Kreis.Nur keine Panik Vor dem Coronavirus, empfehlen Verantwortliche aus dem Gesundheitswesen den Menschen im Main-Tauber-Kreis. Die Influenza – also die echte Grippe – sei viel gefährlicher. Im aktuellen Hygieneregelbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) wird das deutlich. Während deutschlandweit gerade einmal drei Erkrankungen durch das Coronavirus bekannt sind, wurden seit der 40. Meldewoche 2019, also seit Anfang Oktober, allein 79 263 an Influenza Erkrankte sowie 130 Todesfälle registriert.

Die Krankenhäuser im Main-Tauber-Kreis haben sich auf den Coronavirus eingestellt. „Wir geben regelmäßig die aktuellen Informationen des RKI an unsere Ärzte und Pflegenden speziell in der Notaufnahme weiter. Alle Ärzte haben zum Beispiel das Flussdiagramm des RKI zum Umgang mit Patienten bei Verdacht auf das Coronavirus erhalten“, erläutert Dr. Ulrich Schlembach, Ärztlicher Direktor und Hygieneverantwortlicher Arzt des Caritas-Krankenhauses.

„Wir haben unsere Mitarbeitenden außerdem über die erforderlichen Personalschutzmaßnahmen wie die Verwendung von Schutzkitteln, speziellen Atemschutzmasken, Einmalhandschuhen, Schutzbrillen und Einwegschürzen informiert“, ergänzt Dr. Matthias Jähnel, Ärztlicher Direktor und Hygieneverantwortlicher Arzt im Krankenhaus Tauberbischofsheim. Außerdem seien Pläne für die mögliche Einrichtung von Isolierzimmern oder -stationen erarbeitet worden.

Dass die vom RKI empfohlenen Maßnahmen befolgt werden und auch die Rotkreuzklinik Wertheim auf mögliche Coronavirus-Fälle vorbereitet ist, betont Monisha Das, Sprecherin der Rotkreuz-Schwestern in München. Dr. Wilhelm Freiherr von Lamezahn kann die Angst der Menschen vor diesem unbekannten Virus aber vestehen. Es bereite Sorge, wenn Betriebe bekunden, Mitarbeiter, die in Norditalien im Urlaub waren, könnten jetzt das Böse in die Firma bringen. „Dieses Gefühl in der Bevölkerung wird auch durch Isolierungen gefördert, die es schon immer gab, über die aber nicht so wie jetzt berichtet wurde“, so von Lamezahn. Er empfiehlt als wichtigste Maßnahme, die Einhaltung der Hygieneregeln, wie in die Armbeuge zu niesen oder die Hände zu waschen und meint salopp: „Man muss nicht jeden umarmen.“

Auch das Gesundheitsamt hat sich intensiv mit dem Coronavirus befasst. Es stehe im kontinuierlichen Dialog mit dem Landesgesundheitsamt, dem Robert-Koch-Institut und Krankenhäusern im Kreis, so dass immer die aktuellsten Informationen verfügbar seien, heißt es auf FN-Anfrage. Sollte sich ein Verdachtsfall bestätigen, ist es Aufgabe des Gesundheitsamts, die Kontaktpersonen zu ermitteln und gegebenenfalls unter Quarantäne zu stellen. „Dies ist ein Standardverfahren, in dem das Gesundheitsamt über große Erfahrung verfügt“, so Dr. Heiner Thierolf. hvb

