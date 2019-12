Höchstes Lob von allen Seiten

Main-Tauber-Kreis.Das Geld ist ausgegeben, die Jahre vorbei. Dennoch ist es Pflicht, das Jahresabschlüsse geprüft und vom Kreistag verabschiedet werden. So präsentierte Michael Haas seine Prüfarbeit des Jahresabschlusses 2018 mit einer Verbesserung beim Ergebnis gegenüber dem Plan um knapp 9,3 Millionen Euro. Die war durch Erstattungen des Landes und des Bundes sowie erhöhte Schlüsselzuweisungen und weniger Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende zustande gekommen. Den Endbetrag an liquiden Haushaltsmitteln bezifferte Haas auf 13,6 Millionen Euro und nannte dies einen „sehr zufriedenstellenden Betrag“.

So bescheiden wollten das die Kreisräte nicht sehen. Vielmehr waren sie voll des Lobes. „Das ist ein außergewöhnliches Rechnungsergebnis. Das beste aller Zeiten in der Geschichte des Main-Tauber-Kreises“, so Manfred Schaffert (CDU). Klaus Kornberger (Freie Wähler) sprach von einem „wunderbaren“, Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen) von einem „ganz tollen“, Albrecht Rudolf (FDP) von einem „super“ und Gernot Seitz (SPD) von einem „sehr guten“ Ergebnis. Ihm wurde einhellig zugestimmt.

Seinen letzten Jahresabschluss als Eigenbetriebsleiter trug Dr. Matthias Wagner vor. Der Jahresverlust ist für 2018 mit rund 940 000 Euro beziffert und sei damit um knapp 131 000 Euro geringer als geplant. Die Besucherzahlen seien von gut 14 000 auf knapp 18 000 gestiegen, der Gewinn aus dem Klosterladenverkauf habe sich vergrößert und die Auslastung der Kulturveranstaltungen bei 85 Prozent gelegen.

Bei einer Nein-Stimme von Jochen Flasbeck stimmte der Kreistag dem Abschluss zu, auch wenn die Generalverpachtung zu keiner Verbesserung geführt habe. hvb

