Hochkarätige Blechbläsermusik

Lendsiedel.Blechbläsermusik auf höchstem Niveau bietet das Ensemble „Eurobrass“ am Dienstag, 6. August, um 19.30 Uhr in der Stephanuskirche in Kirchberg-Lendsiedel. Die zwölf Profi-Musiker kommen aus den USA und aus Deutschland. Mit viel Liebe zum Detail und mitreißender Spielfreude präsentieren sie Stücke aus verschiedenen Stilen und Epochen, die die Vielfalt des Lebens und den Reichtum der Schöpfung widerspiegeln. Zu hören sind bekannte und verborgene Schätze aus Klassik, Choral, Pop, Jazz, Musical und Gospel. Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Spende gern gesehen. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019