Hilfen in finanziellen Corona-Notlagen

Große Unternehmen, kleine Firmen und Soloselbstständige haben etliche Möglichkeiten, in der Corona-Krise an Hilfen zu kommen. Doch auch für Menschen vor Ort steht Unterstützung bereit.

Main-Tauber-Kreis. Ob ausgesetzte Kindergartengebühren, Notfall-Kinderzuschlag oder der erleichterte Zugang zur Grundsicherung. Etliche Hilfen stehen für Familien, Alleinerziehende oder diejenigen zur Verfügung, die in Kurzarbeit sind oder ohnehin über ein kleines Budget verfügen. Menschen, denen schon kleine Erleichterungen weiterhelfen.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat in einem Brief an Landrat Reinhard Frank in der vergangenen Woche zwar ausdrücklich befürwortet, dass die „Corona-Hilfen für die Wirtschaft“ direkt auf der Startseite der Homepage aufgeführt wird, gleichzeitig aber moniert, dass die zahlreichen „Angebote, die sich direkt an die Menschen richten, um sie vor sozialen Notlagen zu bewahren“ nicht aufgelistet seien. „Wir müssen Gesundheit, Unternehmen, Arbeitsplätze und die soziale Lage der Menschen in unserem Kreis gleichermaßen im Blick haben“, so die Begründung der SPD-Fraktionsvorsitzenden Ute Schindler-Neidlein.

In der Tat gibt es etliche im Zuge der Corona-Pandemie geschaffene Angebote, die Menschen in ihren Sorgen und Nöten mitnehmen und entlasten. Die FN antworten auf die wichtigsten Fragen.

Werden Kindergartengebühren während der Schließung erhoben?

Gab es für den Monat März noch eine Flickenteppichlösung beim Erlass von Kindergartengebühren, haben sich für den April der Städte- und Gemeindetag sowie die vier Kirchen im Land auf eine gemeinsame Linie verständigt: Gebühren werden nicht erhoben.

Wie sieht es beim Ausfall von Einkünften durch die Kinderbetreuung aus?

Eltern, die ihre Kinder bis zwölf Jahren wegen der durch die Corona-Pandemie geschlossenen Kindergärten oder Schulen selbst betreuen müssen und somit einen Einkommensausfall erleiden, bekommen eine Entschädigung vom Staat. Das wurde durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes bewirkt. Danach erhalten Eltern für eine maximale Dauer von sechs Wochen eine Entschädigung von 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens – maximal jedoch 2016 Euro. Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen Erstattungsantrag stellen kann. Voraussetzung ist allerdings, dass Gleitzeit- und Überstundenkonten abgebaut sind.

Was ist eigentlich der Notfall-Kinderzuschlag?

Der seit April geltende Notfall-Kinderzuschlag ermöglicht es Familien, die aufgrund der Corona-Krise und damit einhergehender Kurzarbeit kurzfristig Verdienstausfälle haben, vom Kinderzuschlag bis zu 185 Euro im Monat zu profitieren. Nicht mehr die letzten sechs Monate des Durchschnittsverdiensts, sondern lediglich das Einkommen im Monat vor der Antragstellung werden als Berechnungsgrundlage herangezogen. Zudem müssen Eltern ihr Vermögen nicht mehr angeben, wenn es sich nicht um erhebliche Summen handelt. Diese Regelung soll befristet bis zum 30. September 2020 gelten. Über den KiZ-Lotsen der Familienkasse kann der Anspruch geprüft und digital beantragt werden (www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse).

Wie sieht es mit den Änderungen beim Elterngeld aus?

Anfang vergangener Woche haben sich Familienministerin Franziska Giffey und die Koalitionsfraktion auf eine Änderung der Elterngeldregelung geeinigt. Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie Krankenschwestern oder -pfleger, Polizisten oder Ärzte, können ihre Elterngeldmonate aufschieben. Außerdem sollen Eltern den Partnerschaftsbonus (eine zusätzliche Leistung, die Mütter und Väter bekommen, die gleichzeitig Teilzeit arbeiten, um sich die Kindererziehung zu teilen) nicht verlieren, wenn sie aufgrund der Corona-Krise aktuell mehr oder weniger arbeiten als geplant.

Zudem sollen Eltern und werdende Eltern, die aktuell Einkommensverluste durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit haben, keinen Nachteil im Elterngeld haben. Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I infolge der Corona-Pandemie reduzieren das Elterngeld nicht und fließen auch bei der späteren Berechnung des Elterngeldes für ein weiteres Kind nicht mit ein.

Vereinfachte Grundsicherung – was ist das?

Um Menschen vor einer existenziellen Notlage zu bewahren, darf derjenige, der zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfügen, sein Erspartes behalten. Darüber hinaus werden die Ausgaben für Wohnung und Heizung in den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt.

Was gilt für Studierende mit BAföG-Bezug?

BAföG wird, auch wenn das Semester aufgrund der Corona-Krise später beginnt oder ausfällt, bis auf Weiteres weiter gezahlt und gewährt. Das gilt auch für Studierende oder Schüler, die von Einreisesperren betroffen sind. Für Studierende und Schüler, die sich in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie engagieren, ist der Hinzuverdienst aus allen systemrelevanten Branchen und Berufen komplett von der Anrechnung auf das BAföG ausgenommen.

Wie sieht es für Mieter aus, die aufgrund von Corona Einkommenseinbußen haben und ihre Miete nicht mehr zahlen können?

Das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen wurde sowohl für Wohn- als auch für Gewerberäume eingeschränkt. Vermieter dürfen wegen Mietschulden im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni das Mietverhältnis nicht kündigen, wenn die Mietschulden auf den Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie beruhen. Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt aber grundsätzlich bestehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, beim Sozialamt Wohngeld zu beantragen.

Welche Regelungen gelten, wenn die Wohnnebenkosten nicht beglichen werden können?

Verträge der Grundversorgung wie Gas-, Wasser- oder Stromlieferung, Telefon- oder Internetanschluss, die vor dem 8. März geschlossen wurden, dürfen nicht gesperrt oder gekündigt werden. Dieses Leistungsverweigerungsrecht für Verbraucher und Kleinstunternehmen gilt für diejenigen, die sich durch Corona in einer Notlage befinden. Die Zahlungspflichten können vorübergehend bis 30. Juni ausgesetzt werden.

Was ist, wenn ein Darlehen nicht bedient werden kann?

Zahlungspflichten aus Verbraucherdarlehensverträgen, die bis 30. Juni fällig werden, sind gesetzlich um drei Monate gestundet, wenn der Schuldner sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht zahlen kann. Um eine doppelte Zahlung in der Übergangsphase zu vermeiden, wird der Vertrag insgesamt um drei Monate verlängert. Der Darlehensnehmer zahlt somit nach Ablauf der Stundung monatlich nur seine reguläre Rate weiter.

