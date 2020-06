Herrliche Ausblicke genießen

Main-Tauber-Kreis.„Weinstraße Taubertal – Reise durch das Weinland von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für das Jahr 2020. Die Veranstaltungen im Juni mussten auf Grund der Corona-Krise abgesagt werden. Dennoch gibt es alternative Möglichkeiten, die Weinstraße Taubertal kennenzulernen. Die Weinstraße Taubertal erstreckt sich auf 204 Kilometern vom badischen Weinort Wertheim-Dertingen bis ins fränkische Rothenburg und ins württembergische Niederstetten am Beginn des Vorbachtals.

Freunde des Weines und einer attraktiven Kulturlandschaft erleben auf dieser Strecke nachhaltige landschaftliche sowie kulturelle Genuss-Momente. Die Weinstraße führt sowohl in die gastfreundlichen Weinorte als auch zu den Weinbergslagen.

Fünf verschiedene Wanderwege des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ können bei einer Fahrt entlang der Weinstraße entdeckt werden. Auch in Zeiten von Corona bieten diese Rundwanderwege schöne Aussichten und erholsame Stunden.

Der LT 6 „Wasser-Wein-Weite“ ist ein abwechslungsreicher Wanderweg durch Wald und Wiesen mit gemächlichen Steigungen durch Stadt und Weinberge mit herrlicher Aussicht. Der Weg startet am Schlossplatz Külsheim. Der LT 3 „Wein und Glaube“ führt durch Stadt, Wiesen, Weinberge und Wald mit Panoramablick vorbei an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Los geht es in Wertheim an der Stiftskirche.

Der abwechslungsreiche Rundwanderweg LT 17 „Kur und Wein“ führt über Wald- und Feldwege sowie asphaltierte Ortsstraßen mit Steigungen, vielen historischen Sehenswürdigkeiten und Panoramablick. Vom Marktplatz in Bad Mergentheim geht es durch das Naturschutzgebiet Altenberg nach Igersheim.

Von Markelsheim nach Weikersheim und wieder zurück führt der Wanderweg LT 18 „Rund um den Tauberberg“. Schöne Wald- und Feldwege sowie asphaltierte Ortsverbindungswege machen diesen Weg aus. Der LT 22 „Edelobst und Wein“ ist ein Wanderweg durch wunderschöne Hochwald- und Weinbergslandschaften. Vom Rathaus in Assamstadt geht es zum Kreuzweg und zur Steffeleskirche.

In vielen Ortschaften entlang der Wege gibt es Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Die Übernachtungsmöglichkeiten können auch unter www.liebliches-taubertal.de gefunden werden. Alle Wege, Termine und Informationen zum Schwerpunktthema 2020 finden sich in der Broschüre „Weinstraße Taubertal“, die beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806, Telefax: 09341/825700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de erhältlich ist. tlt

