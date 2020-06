Heilung bringt nur die Akzeptanz

Oft gelten sie als komisch, werden durch ihr ungewöhnliches Verhalten zu Außenseitern. Die einzige Heilung für Autismus ist jedoch die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft.

Main-Tauber-Kreis. „Die Höflichkeit hat viele Näpfchen aufgestellt, in die man treten kann. Autisten sind Meister darin, keines auszulassen“, so ein Zitat des deutschen Schriftstellers und Filmemachers Axel Brauns, bei dem die Entwicklungsstörung diagnostiziert wurde. Das Zitat von Brauns bringt die Problematik von Autisten auf den Punkt: Oft gelten sie als seltsam, nicht sozial-kompatibel und werden so zu Außenseitern. Heute ist der Autistic Pride Day, der seit 2005 jährlich am 18. Juni begangen wird. Damals lautete das Motto „Akzeptanz statt Heilung.“

Gestik, Mimik, Tonfall

Dabei fallen den Menschen mit der tiefgreifenden Entwicklungsstörung viele soziale Interaktionen einfach unheimlich schwer. Besonders trifft das auf die non-verbale Kommunikation zu: das Lesen von Gesichtsausdrücken, das Deuten von Emotionen, das Interpretieren von Gesten, Mimiken oder Tonfällen. Umgekehrt legen Menschen mit der autistischen Entwicklungsstörung selbst oftmals Verhaltensweisen an den Tag, die andere als komisch interpretieren. Sie scheuen Blickkontakt oder wirken kalt oder gar „roboterhaft“.

Vielleicht hat die Person auch Probleme, Redewendungen zu verstehen: „Man sagt, Autisten verstehen alles wörtlich. Auf die Aussage ,In Tauberbischofsheim werden abends die Bürgersteige hochgeklappt’, untersuchte ein junger Mensch wie dieser Mechanismus wohl gehe…“, erzählt Alexandra Schäfer, Autismusbeauftragte des Main-Tauber-Kreises.

„Der Alltag ist anders“

„Der Alltag für Menschen mit Autismus ist anders“, fährt die Sonderschullehrerin fort. In der Schule zeige sich das oft in Angst vor neuen Dingen wie ungeplanten Raum- oder Lehrerwechseln. Pausen mit vielen laut spielenden und herumlaufenden Kindern bedeuteten oftmals puren Stress statt Erholung, „da genau in diesen Situationen gelernte Kommunikations- und Verhaltensmuster nicht greifen“, erklärt die Pädagogin. Sportunterricht sei für viele Kinder eine besondere Herausforderung, da sie motorisch oft beeinträchtigt seien. „Dazu kommt, dass hier viele schnelle Aktionen wie beim Fußball scheinbar ungeordnet auf engem Raum satt finden.“

Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Autismus seien nicht so schnell in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen und sagten vielleicht etwas, das sich unhöflich und unfreundlich anhört. „In jedem Fall ist es sehr ehrlich und authentisch formuliert.“

Häufigkeit ist ungewiss

„Zahlen über die Häufigkeit von Autismus in Deutschland liegen nicht vor“, schreibt das Bundesumweltamt auf seiner Seite. Derzeit werde eine weltweite Prävalenz von 0,6 Prozent bis 1 Prozent angenommen. Das Wort Prävalenz meint die Rate der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Krankheit Erkrankten. Bei Jungen trete Autismus viermal häufiger auf als bei Mädchen. Vor allem in den USA sei in den letzten zehn Jahren die Hypothese einer deutlichen Zunahme der Autismusrate in der Bevölkerung vertreten worden, die allerdings nicht unumstritten sei. Wie können Eltern erkennen, dass ihr Kind unter Autismus leidet? „Autismus hat viele Gesichter. Das macht eine einfache Antwort dazu sehr schwierig. Auffällig sind die Beeinträchtigungen in der zentralen Kohärenz. Eine gute Detailwahrnehmung aber Fehleinschätzung der Gesamtsituation, Hierarchisierung von Informationen von relevant zu irrelevant fällt schwer“, erklärt die Autismusbeauftragte des Main-Tauber-Kreises. Dazu komme eine schlechte Anbindung neuer Reize an Bekanntes und eine Überempfindlichkeit auf einzelnen Kanälen. Probleme lägen in der Handlungsplanung und in Gruppensituationen. „Motorische Unbeholfenheit zeigt sich wiederum beim Anziehen, im Sportunterricht oder beim Schreibenlernen.“ Den Weg zur richtigen Diagnose, da macht Alexandra Schäfer keine falsche Hoffnungen, sei für viele betroffene Eltern eine wahre Odyssee.

Die geeignete Therapie sei immer individuell an die Kinder und Jugendlichen angepasst. Es gebe unterschiedliche Ansätze von Ergotherapie über Heilpädagogik bis hin zu Sozialem Kompetenztraining.

Keiner wie der andere

„Es gibt die Aussage: Kennst du einen Autisten, kennst du EINEN Autisten. Deshalb kann es in diesem Bereich keine pauschalen Therapieaussagen geben“, so die Sonderschullehrerin weiter.

Im schulischen Rahmen begegne man der Thematik mittlerweile unter anderem mit Unterrichtsstunden, die an das Alter der Klassenstufe angepasst werden. „Für Grundschüler haben wir verschiedene Stationen entwickelt, in denen sie spielerisch eine andere Wahrnehmung körperlich selbst erfahren können. Bei älteren Schülern gibt es wie auch bei der Beratung von Lehrern individuell ausgearbeitete Vorträge. Mittels digitaler Medien können wir in Film oder Bildbeispielen die unterschiedliche Wahrnehmung und die Schwierigkeiten der betroffenen Kinder den Mitschülern vermitteln.“

