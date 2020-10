Heikle Situation besser verarbeiten

Main-Tauber-Kreis.„Papa und Mama haben sich getrennt – wo bleibe ich?“, unter diesem Motto wird von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis eine Gruppe für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren eingerichtet, deren Eltern sich trennen oder geschieden sind.

Ehepartner gehen als Paar auseinander, werden aber ein Leben lang Eltern bleiben. Die größte Hilfe und Unterstützung, die Eltern ihrem Kind bieten können, ist es, als Vater und Mutter weiter zur Verfügung zu stehen.

Für Kinder ändert sich die Lebenssituation durch eine Trennung entscheidend. Sie müssen sich oft auf Besuchsregelungen, Schul- und Wohnungswechsel, materielle Einschränkungen und eventuell neue Partner der Eltern einstellen. Mit ihren eigenen Gefühlen bleiben Kinder oft allein. In dieser Gruppe bekommen Kinder die Gelegenheit, ihre Situation besser zu verstehen und emotional zu verarbeiten.

Der Kurs beginnt und endet mit einem Elternabend: am Donnerstag, 22. Oktober, und Dienstag, 15. Dezember, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. Die Kindergruppentreffen finden jeweils montags von 15.30 bis 17 Uhr am 9./16./23./30. November und 14. Dezember statt. Anmeldungen und Information unter Telefon 09341/9220-1025 oder per E Mail t.weise@caritas-tbb.de. Der Kurs ist für alle Teilnehmer kostenfrei. car

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.10.2020