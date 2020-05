Harsche Kritik an CDU-Jury

Lauda-Könighofen.Der Architektenwettbewerb zur Erweiterung der Josef-Schmitt-Realschule und der Grundschule Süd ist abgeschlossen. An diesem Mittwoch sollen die Ergebnisse des Preisgerichts präsentiert werden.

Doch dieses Preisgericht, besser gesagt, die mangelnde Teilnahme, sorgte am vergangenen Montag bei der Sitzung des Gemeinderats Lauda-Königshofen für Unmut bei Michael Geier, Fraktionsvorsitzender der Freien Bürgerliste.

„Eindruck von Aktionismus“

Er ging seinen CDU-Kollegen Marco Hess harsch an, der an dem Treffen des Preisgerichts hätte teilnehmen sollen. Hess hatte mit Norbert Groß einen Vertreter geschickt, der allerdings früher gehen musste. „Auf der einen Seite stehen Leserbriefe und Arbeitsaufträge an die Verwaltung, die den Eindruck von Wichtigkeit und Aktionismus erwecken wollen. Auf der anderen Seite steht der von von der Stadt mit viel Preisgeld ausgerichtete Architektenwettbewerb für eines der größten Projekte der nächsten Jahre, dessen Bewertung ohne Beteiligung der CDU über die Bühne geht“, monierte er.

„Aus der Luft gegriffen“

Weil später auch noch Jörg Aeckerle (SPD/FB) früher gehen musste, seien von vier Preisrichtern nur noch zwei anwesend gewesen. „Das war ernüchternd.“

Diesen Vorwurf ließ Hess nicht auf sich sitzen. „Was hier suggeriert wird, ist Unsinn und wird auch von mir zurückgewiesen.“ Er sei kurzfristig beruflich verhindert gewesen, so Hess. Auch Norbert Groß habe nur mit großen Mühen seinen Arbeitstag umplanen können. Für ihn seien die Vorwürfe komplett aus der Luft gegriffen. dib

