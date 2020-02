Guten Zuspruch in München erhalten

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ präsentierte die Ferienlandschaft vom 19. bis 23. Februar auf Süddeutschlands größter Reisemesse, der F.re.e in München. „Wir freuen uns über den sehr guten Zuspruch, den wir an allen Messetagen erleben konnten“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig.

Guter Standort auf der Messe

Nach dem erfolgsversprechenden Verlauf sehen die Tourismusakteure dem Tourismusjahr erwartungsfroh entgegen. „Wir hoffen sehr, dass wir in 2020 wiederum ein überzeugendes touristisches Ergebnis erzielen können“, so Müssig. Der Informationsstand war in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stand des Tourismusverbands Franken und weiterer fränkischer Landschaftsgebiete aufgebaut.

Auf der Veranstaltungsbühne der f.re.e offerierte die Taubertäler Weinkönigin Michaela Wille aus Dittwar Taubertäler Weine. . Ergänzend erläuterte Jochen Müssig das Rad- und Wanderangebot. Das Publikum registrierte auch diese Aktivitäten mit großem Interesse. tlt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020