Günstig durch die kalten Monate

Main-Tauber-Kreis.Damit die Heizsaison nicht mehr als notwendig den Geldbeutel belastet, haben die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verschiedene Tipps zusammengestellt.

Während der kalten Jahreszeit muss das Lüften kurz, aber effektiv sein, heißt es in der Pressemitteilung der Energieagentur. Das bedeutet, dass die Fenster so weit wie möglich geöffnet werden sollten.

Rascher Luftaustausch

Am besten werden alle gegenüberliegenden Fenster geöffnet. Durch den raschen Luftaustausch kühlt dann der Raum nicht vollständig aus. Somit wird beim Heizen Energie gespart. Gekippte Fenster sollten vermieden werden.

Thermostatventile an den Heizkörpern sind heute meistens selbstverständlich. Sind sie nicht vorhanden, lassen sich diese oft kostengünstig nachrüsten. Moderne Thermostate sind sehr genau und sorgen dafür, dass die Heizkörper nicht mehr Energie als nötig abgeben. Noch mehr Energie kann mit digitalen Thermostaten gespart werden. Diese lassen sich einfach an den Heizkörpern montieren und steuern die Heizkörper zeitabhängig. Auf diese Weise ist es in den eigenen vier Wänden immer angenehm warm, und die Anlage verbraucht nie mehr Energie als nötig, schreibt die Energieagentur weiter.

Die Heizung sollte auf den individuellen Wärmebedarf eingestellt werden. Die programmierten Ein- und Ausschaltzeiten der Heizung sollte überprüft und die Betriebsphasen der Heizung an Aufsteh- oder Schlafenszeiten angepasst werden.

Weitere Fragen zum effizienten Heizen beantworten die Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Main-Tauber-Kreis. Termine können unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/809 802 400 oder direkt bei der Energieagentur Main-Tauber-Kreis, Telefon 09341/825813, vereinbart werden.

Informationen zum Klimaschutzkonzept für den Main-Tauber-Kreis mit den Leuchtturmprojekten Solardachinitiative, Energieeffizienz und Elektromobilität gibt es auch auf der Website der Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter www.ea-main-tauber-kreis.de im Internet. eamt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020