Gruselfilm und schaurige Deko statt „Süßes oder Saures“

Odenwald-Tauber.Der Gruselhöhepunkt des Jahres steht vor der Tür – oder auch nicht: Kleine verkleidete Gespenster und Hexen sollten wegen der Pandemie dieses Jahr besser darauf verzichten, am 31. Oktober von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln. Kinderärzte sowie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey raten vom gewohnten Halloween ab: „Auch wenn das für Kinder und Jugendliche sehr traurig ist, aber Halloween, so wie sie es kennen, das geht in diesem Jahr nicht“, sagte die SPD-Politikerin der „Welt“. „Zu Hause, in einem kleinen Kreis, kann das Verkleiden und Naschen auch Spaß machen.“

In einer Umfrage auf Facebook wollten die FN von den Nutzern wissen, wie sie Halloween trotz Corona zum Gruselfest machen wollen. Das Thema wurde heiß diskutiert. Einige Eltern planen für ihre Kinder Aktionen in den eigenen vier Wänden oder auf dem Grundstück. „Ich feiere mit meinem Sohn unsere eigene Gruselparty mit toller Deko und Gruselessen“, schreibt Ramona Rothengaß aus Mudau. Ähnliches hat Nathalie Retzbach aus Rinschheim vor: „Wir feiern daheim mit kindgerechtem Gruselfilm und zur Überraschung bekommt jedes Kind einen Halloween-Becher gefüllt mit Süßigkeiten.“ Bettina Baumbusch aus Markelsheim hat sogar einen Halloween-Rundweg auf dem eigenen Grundstück angelegt, um das „Von-Haus-zu-Haus-Ziehen“ zu ersetzen. „Die Idee haben wir schon seit ein paar Wochen, als sich abgezeichnet hat, dass die Fallzahlen wieder steigen werden“, schreibt sie.

Mitte der Woche hatten die Landratsämter im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis von Halloween-Touren abgeraten: „Von Tür zu Tür zu gehen und um Süßigkeiten zu bitten, das passt leider nicht in diese schwierige Zeit.“ Zu groß sei die Gefahr, dass bei einem Haushalt geklingelt werde, in dem sich Familienmitglieder in Quarantäne befinden oder gar unwissentlich mit Corona infiziert sind. Mitten in der Hochphase einer Pandemie sei es nicht sinnvoll, Halloween-Partys zu feiern oder von Haus zu Haus zu gehen, heißt es auch aus dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. Partys sollten, wenn überhaupt, in der engsten Kernfamilie stattfinden.

Während manche Facebook-Nutzer bedauern, dass das Gruselfest ausfallen muss – für die Kinder sei es schade, schreibt eine Nutzerin, aber auch sinnvoll – zweifeln andere an dem generellen Nutzen von Halloween. Einige Familien aus der Region kündigen an, Süßigkeiten vor der Haustür deponieren zu wollen. „Wir stellen etwas raus. Es geht auch ganz ohne Kontakt und klingeln“, schreibt beispielsweise Christin Braunen aus Schrozberg. Ähnlich will es eine Mutter aus Höpfingen handhaben. Auch Janina Wiegand aus Hardheim schreibt: „Ich finde es in Ordnung, wenn jeder etwas vor die Haustür stellen würde. Dann könnten sich die Kinder etwas zum Naschen aus dem Körbchen holen und wieder gehen.“ So müssten sie nicht klingeln, stellt sie fest.

Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamts Neckar-Odenwald, sieht das Laufen der Kinder von Haus zu Haus kritisch. Dabei bestehe immer das Risiko einer Tröpfchen- oder Schmierinfektion. Falls man auf das Laufen nicht verzichten könne, empfiehlt sie den Eltern, die Kinder hinsichtlich der Hygiene dabei eng zu begleiten und es auf die engste Nachbarschaft zu beschränken. Andernfalls seien Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar. „Wir wollen sicher keine Spielverderber sein. Aber zwei Tage, bevor noch weitergehende Beschränkungen in Deutschland in Kraft treten, ist es einfach verantwortlich, auf das Halloweenfest weitestgehend zu verzichten oder es nur im kleinsten Rahmen zu feiern“, so Teinert.

Zu der Idee, Süßigkeiten vor der Haustür zu deponieren, um nicht in Kontakt zu kommen, sagt Markus Moll, Sprecher des Landratsamts Main-Tauber: „Wir raten auch klar davon ab, Süßigkeiten vor der Haustüre quasi zur Selbstabholung zu deponieren. Ziel muss es sein, dass an Halloween keine Kindergruppen durch die Straßen ziehen. Wenn Eltern ihren Kindern zu Halloween eine Freude machen möchten, sollte hierfür stattdessen eine kreative Form innerhalb des eigenen Haushalts gefunden werden.“

