Grundversorgung steht im Fokus

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis.„Aktuell beschäftigen fehlende Einkaufsmöglichkeiten, Schließungen von Gaststätten und Handwerksbetrieben viele Gemeinden und Bürger. Das Land will die Versorgung der Bürger vor Ort mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs bestmöglich unterstützen. Hohe Priorität im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) haben deshalb weiterhin Gemeinden, die solche Betriebe unterstützen wollen“, sagte der örtliche Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Professor Dr. Wolfgang Reinhart am Freitag (15. Mai) anlässlich der neuen Ausschreibung des ELR-Jahresprogramms 2021.

Generell soll mit dem ELR zur Ankurbelung der Wirtschaft Unternehmensinvestitionen Priorität eingeräumt werden, so Reinhart. Allerdings bleibt die Sicherung der Grundversorgung ein zentrales Anliegen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum.

„Sowohl dem Einzelhandel wie auch einigen Dienstleistern, vor allem der Gastronomie, fällt es nicht immer leicht, den Bürgern eine breite Grundversorgung anzubieten. Mit der Corona-Pandemie hat sich dieser Trend leider noch verstärkt. Hier wollen und müssen wir helfen“, so der Abgeordnete. Eine veränderte Nachfrage und geänderte ökonomische Rahmenbedingungen erschweren den Anbietern ein auskömmliches Wirtschaften. Vor allem Dorfläden, Dorfgaststätten, Metzgereien und Bäckereien sind wichtige Einrichtungen zur Grundversorgung. Zur Grundversorgung können auch Ärzte, Physiotherapeuten und Handwerksbetriebe zählen.

Um möglichst vielen Betrieben vor allem im Ländlichen Raum den Schritt in die Zukunft zu ermöglichen, werden im ELR seit dem Programmjahr 2020 in der Sonderlinie Dorfgasthäuser/Grundversorgung verstärkt Unternehmensinvestitionen in diesen Bereichen gefördert. In der diesjährigen Förderrunde waren bereits über 3,6 Millionen Euro für ELR Projekte in den Main-Tauber-Kreis geflossen.

„Wir wollen vor allem die Existenz kleiner Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zur Sicherung der Grundversorgung im Ländlichen Raum unterstützen. Letztlich bestimmt aber die Bevölkerung durch ihr Verhalten selbst, ob diese Angebote in ihrer Heimat eine Chance haben“, betonte abschließend der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.05.2020