Grabmäler als Kunstwerke

Bronnbach.Eine Sonderführung unter dem Titel „Von Ritter, Äbten und Königen – Grabdenkmäler im Kloster Bronnbach“ mit Kurt Lindner findet am Freitag, 30. August, um 18 Uhr statt. Die spannenden Geschichten rund um die Grabmäler, die sich im Kreuzgang und der Kirche befinden, zeigen die große Bedeutung, die besonders im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit der eigenen Memoria, das heißt dem Andenken nach dem Tode, gewidmet wurde. Es war keine Seltenheit, Kunstwerke zu beauftragen und sie an Kirchen oder Klöster zu stiften, um für das eigene Seelenheil zu sorgen.

Eine Voranmeldung nimmt der Klosterladen bis drei Tage vor Veranstaltungstermin unter der Telefonnummer 09342/935202020 sowie per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de entgegen. Treffpunkt ist der Klosterladen.

