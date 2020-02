Gläubige müssen die Pastoral 2030 im Blick haben

Main-Tauber-Kreis.Die letzte Vollversammlung des katholischen Dekanatsrates vor den anstehenden Neuwahlen der Pfarrgemeinderäte am 22. März fand im Tauberbischofsheimer Winfriedheim statt.

Im Geistlichen Impuls stellte Pastoralreferent Dr. Robert Koczy Jesus Christus in den Mittelpunkt. Wie immer gekonnt mit passenden Liedern begleitete Robert Roczy mit seiner Gitarre diese wertvollen Impulse auch musikalisch.

Pfarrgemeinderatswahlen

Dekanatsratsvorsitzende Birgit Frei sprach die anstehenden Pfarrgemeinderatswahlen an, mit deren Wahl auch die Amtszeit des Dekanatsrats endet. Nun konnten die einzelnen Vertreter der Gemeinden über den Stand der Vorbereitungen informieren. Dabei wurde deutlich: es sieht unterschiedlich aus. In manchen Gemeinden konnten keine Kandidaten gefunden werden, in vielen Gemeinden gibt es aber aufgrund der Kandidatenanzahl eine „echte Wahl“. Allerdings wurden in vielen Gemeinden die Zahl der zu wählenden Pfarrgemeinderäte reduziert, weil sich auch viele potenzielle Kandidaten lieber in die Gemeindeteams einbringen wollten, um in ihrer Pfarrei vor Ort zu wirken. Diese Gemeindeteams werden auch als sehr wertvoll angesehen.

Dekan Gerhard Hauk war es wichtig, bei diesem Thema nicht zu sehr den Blick auf die einzelnen Teilorte zu werfen, sondern zu fragen, mit welchem Blickwinkel man sich engagieren möchte und da sei es auch wichtig, Menschen zu haben, die die Pastoral 2030 im Blick haben.

Die Hauptpunkte des Abends waren Rückblick und Ausblick auf die Dekanatsratsarbeit. Robert Koczy ging zunächst auf die Anfänge dieser Arbeitsperiode ein, bei der Größe, Struktur, Rollenaufteilung und die Ausweitung des Geistlichen Impulses Schwerpunkte waren. Diözesane Leitlinien, Prävention, die Rolle der Gemeindeteams, die Zusammenarbeit von Dekanatskonferenz mit Dekanatsrat, 72-Stunden-Aktion und vieles mehr warfen oft spannende Diskussionen auf. In vier Themenpaketen durften sich die Dekanatsräte nun aktiv einbringen, jeweils nach ein paar Minuten mit niedergeschriebenen Gedanken im Rückblick und Ausblick dem nächsten Feld widmen.

Mehr Gedankenaustausch

So ging es um die Rolle der Dekanatsräte: Sicher war es der Wunsch, dass die besprochenen Themen auch in den Pfarrgemeinderäten stärker behandelt werden, um wichtige Themen, die alle betreffen, in den Blick zu nehmen. Teilweise sei dies gelungen und auch umgekehrt sollten die Sorgen und Nöte der Gemeinden im Dekanatsrat behandelt werden. Dadurch würde der Austausch untereinander wesentlich gefördert.

Positiv wurde ebenfalls bemerkt, dass der „Rücken gestärkt wurde“ und dass man viele Impulse mitgenommen habe, die angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre im Dekanatsrat wurde ausdrücklich gelobt.

„Unsere Sitzungen“ war ein weiteres Themenfeld. Hier wurde angemerkt, dass sich der Rat noch verstärkt gesellschaftlichen und politischen Themen widmen könne. Auch der Umgang mit den vielen Kindertagesstätten könne vermehrt Gesprächsinhalt sein. Schließlich habe der Dekanatsrat die Chance, dass „Kirche nicht nur um sich selbst kreise“, sondern weit darüber hinaus aktiv werde.

„Unsere pastorale Ausrichtung“, als drittes Feld, ging um die gut erarbeitete Pastoralkonzeption. Wichtig sei, die darin aufgezeigten Defizite oder Wünsche immer wieder in den Blick zu nehmen. Manches sei gut gelungen, gerade den Blick über den „Tellerrand“ mit „Gutes vom Nachbarn“.

Pastoral 2030: Hierzu gab es verständlicherweise den größten Diskussionsbedarf. Während manche die Meinung vertraten, die Planungen wären zu früh kommuniziert worden, waren anderer der Meinung, es war richtig, lieber offen in die anstehenden Pfarrgemeinderatswahlen zu gehen. Birgit Frei machte deutlich, dass seitens der Bistumsleitung eine große Offenheit für die Planungen der neuen Kirchengemeinde sei. Der Erzbischof habe klar in die Zukunft gesehen und ein „weiter so“ könne es nicht geben. Entscheidend sei, welches Selbstbewusstsein eine Gemeinde habe.

Schließlich sei doch das Wichtigste, den Glauben zu bewahren. Und es wurden auch Beispiele aus dem Dekanat genannt, wo sich Gläubige jeden Sonntag in der Kirche treffen, egal ob eine Eucharistiefeier möglich ist oder nicht. Außerdem haben manche Gemeinden bereits häufig einen „Zuständigkeitswechsel“ hinter sich, die zwar immer Kraft kosten, das Selbstbewusstsein hätte aber darunter nicht gelitten. Dekan Hauk warf in die Überlegungen ein: Was hindere das Dekanat, jetzt schon Themen herauszusuchen, die „uns voranbringen“.

Schließlich ging es noch um die Zusammensetzung des neuen Dekanatsrats. Festgelegt wurde die Zahl der Jugendvertreter mit zwei Sitzen, die Vertreter aller im Dekanat vertretenen Verbände mit sechs Sitzen und die Zahl der Vertreter der geistlichen Gemeinschaften mit zwei Sitzen.

Birgit Frei berichtete noch von der Sitzung des Diözesanrats und ging hier noch tiefer auf die Amazonaskonferenz und die Kirchenentwicklung 2030 ein.

Kurt Baumann und Maxi Scheuermann berichteten von der Sternsingeraktion (siehe gesonderter Artikel).

Jugendreferentin Maxi Scheuermann wird ihren Zeitanteil ab 1. März auf 20 Prozent reduzieren, da sie sich für ein Masterstudium entschlossen hat. Derzeit läuft die Stellenausschreibung und auch eine FSJ-Stelle kann ab September für ein Jahr noch besetzt werden. Werbung machte sie für den Grundkurs für Jugendliche ab 15 Jahren, der dreiteilig in den Osterferien beginnt.

Dekanatswallfahrt

Dekan Gerhard Hauk warb für die Dekanatswallfahrt vom 6. bis 11. September, um miteinander „Spuren“ zu entdecken. Der Vernetzungsgedanke habe bisher gut funktioniert. Schwerpunkt soll diesmal die „Fußwallfahrt als Klostertour“ sein. Vom Kloster Bronnbach aus geht es über den Engelsberg, Walldürn, Waldstetten und Dittwar bis Tauberbischofsheim, Anmeldungen sind ab sofort im Dekanatsbüro möglich.

Thema werde auch noch die Raumplanung als zukünftige Größe der neuen Pfarrgemeinde bleiben. Für das Dekanat Tauberbischofsheim sind zwei Kirchengemeinden vorgesehen, es wird Thema der neugewählten Räte sein, insbesondere auch für Gemeinden in Randlagen, wo verschiedene Optionen möglich sind.

Ab den Sommerferien werde es schon vakante Stellen geben, da durch Renteneintritt oder Versetzungen Stellen frei werden, es aber an Bewerbungen mangle.

Beate Maier wies seitens des Caritasverbands auf einen Infonachmittag des Projekts „Freizeit inklusiv“ am 3. März um 17 Uhr im Caritassaal Lauda ein. Es geht bei diesem Projekt um den Versuch, gemeinsam mit Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung und unter Einbeziehung von Vereinen und Organisationen das Angebot an Freizeitgestaltung im mittleren Main-Tauber-Kreis auszuweiten.

Weiter gab sie bekannt, dass die Stadt Wertheim in Kooperation mit den Trägern der katholischen und evangelischen Kindertagesstätten eine befristete Stelle für eine pädagogische Fachberatung für Kita-Teams vor Ort geschaffen hat.

Konstituierende Sitzung im Juni

Birgit Frei teilte abschließend mit, dass die konstituierende Sitzung des neuen Dekanatsrates auf den 17. Juni festgelegt wurde. Sie dankte für die letzten fünf Jahre mit interessanten, intensiven Gesprächen, man habe gespürt, „miteinander auf dem Weg zu sein“ und sie hoffte, viele „Gesichter im neuen Dekanatsrat wiederzusehen“.

Wendelin Bopp und Iris Mayer würdigten Birgit Frei für ihr Engagement als Dekanatsratsvorsitzende. Sie habe die Dekanatsratsmitglieder immer fachlich über den neuesten Stand von Entwicklungen informiert. Mit dem Wunsch von Birgit Frei, immer wieder viele christliche Kraftquellen zu finden, endete die letzte Sitzung des Dekanatsrates. bk

