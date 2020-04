Gespielt wird „Winter ade“

Main-Tauber-Kreis.Zum letzten Mal vor den Osterferien rufen die Musikschule Hohenlohe und die Musikschule Crailsheim auf zum Indoorflashmob am Sonntag, 5. April, um 12 Uhr nach dem Mittagsläuten der Glocken. Auf dem Programm steht – anders als zunächst versehentlich angekündigt – das bekannte Frühlingslied das Lied „Winter ade, scheiden tut weh“ von Hugo von Fallersleben, dem Textschöpfer des berühmten Deutschlandliedes. Seit 1857 hat es seine Heimat gefunden in Kinder- und Schulliederbüchern. Aufgrund seiner Entstehung im politischen Widerstand stehen die Inhalte des Liedes auch stellvertretend für den Wunsch, die Einschränkungen durch Corona in absehbarer Zeit loszuwerden.

Musiziert werden kann das Lied auf allen Arten von Instrumenten einschließlich der Singstimme. Kreative Videoeinsendungen werden von Schulleiter Andreas Straßer wieder zu einem großen Flashmoborchestervideo zusammengefasst. Die Noten und auch das Video von der Aktion mit dem italienischen Volkslied L’inverno l’e passato am vergangen Sonntag sind auf der Homepage der Musikschule Hohenlohe zu finden. mhrb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020