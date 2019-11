Gesetz zur Impfpflicht macht Bußgelder möglich

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis haben 92,5 Prozent der AOK-versicherten Kinder ausreichenden Impfschutz

Main-Tauber-Kreis. Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und haben häufig Komplikationen bis hin zu tödlichen Hirnhautentzündungen zur Folge. Für das Jahr 2019 wurden in Deutschland bis Mitte Juni bereits 429 Fälle gemeldet. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts waren 2017 weniger als 93 Prozent der Schulanfänger im Bund zweimal gegen Masern geimpft. Eine neue Untersuchung der AOK Baden-Württemberg zeigt auf, dass die Impflücken bei Kindern und Jugendlichen deutlich größer sind als bisher angenommen.

Nach Analysen waren im Jahr 2017 bundesweit 166.000 Zweijährige ohne ausreichenden Masernschutz. Um die aktuelle Durchimpfungsrate der AOK-Versicherten in den verschiedenen Landkreisen in Baden-Württemberg zu erheben, wurden die Masernimpfungen bei im Jahr 2011 geborenen Kindern (mit einem Alter von 8 Jahren im Jahr 2019) ausgewertet. Im betrachteten Jahrgang konnte die für eine Herdenimmunität notwendige Durchimpfungsrate von über 95 Prozent weder insgesamt in Baden-Württemberg und auch in keinem einzigen Landkreis erreicht werden. Im Main-Tauber-Kreis haben 92,5 Prozent der achtjährigen AOK-Versicherten eine zweite Masernimpfung. Landesweit sind es sogar nur 89,77 Prozent.

Trotz aller Aufklärungskampagnen sind die Impflücken bei Masern also weiterhin groß. Nicht geimpft zu sein bedeutet nicht nur erhebliche Gefahren für das körperliche Wohlergehen der betroffenen Person, sondern auch ein Risiko für andere Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht geimpft werden können.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt, die Grundimmunisierung gegen Masern mit einer zweimaligen Impfung bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr abzuschließen. Zwar kann die Immunisierung bis zum vollendeten 17. Lebensjahr nachgeholt werden. Nach dem Einschulungsalter erfolgen jedoch bedeutend weniger Impfungen.

„Die aktuellen Erhebungen machen deutlich, dass deutschlandweit – aber auch insbesondere in unserer Region – noch immer zu wenige Kinder geimpft werden,“ verdeutlicht AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein.

Aus diesem Grund wurde gestern im Bundestag ein Gesetz zur Impfpflicht beschlossen, das noch im Dezember im Bundesrat bestätigt werden soll. Vorgesehen ist, dass alle Kinder beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule beide, von der Ständigen Impfkommission empfohlenen, Masernimpfungen bis zum 31. Juli 2021 im Impfausweis vorweisen müssen. Gleiches gilt für Personal in Gemeinschafts- und medizinischen Einrichtungen, wie Pflegeheime oder Krankenhäuser.

Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, begehen künftig eine Ordnungswidrigkeit und müssen mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 2500 Euro rechnen. Das Bußgeld kann auch gegen Kindertagesstätten oder Schulen verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen.

Um die Impfpflicht lückenlos umzusetzen, sollen künftig alle Ärzte Schutzimpfungen durchführen. Außerdem wird der öffentliche Gesundheitsdienst wieder verstärkt Reihenschutzimpfungen – wie in früheren Zeiten – anbieten. aok

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019