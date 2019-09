Genussvoll und gesund essen

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet von Oktober bis Dezember wieder etliche Kochworkshops rund um genussvolle Ernährung für Personen jeden Alters an. Es gibt noch freie Plätze.

„Meal Prep - 1x kochen, 3x genießen“ lautet der Titel eines Workshops am Dienstag, 22. Oktober, von 17 bis 20 Uhr. In diesem Workshop wird gezeigt, wie man einmal kochen und daraus schnell, mit wenigen Handgriffen, drei verschiedene Gerichte zubereiten kann. So stehen die Mahlzeiten an Tag zwei und drei fast im Handumdrehen auf dem Tisch. Damit bleibt mehr Zeit für die genussvolle Mahlzeit und die Menschen, die mit genießen.

Ein Workshop zum Thema „Schlemmereien aus dem Taubertal – Quitten“ wird sowohl am Mittwoch, 6. November, als auch am Donnerstag, 7. November, von 17 bis 20 Uhr angeboten. Aus Quitten lassen sich nicht nur Gelees und Marmeladen zubereiten, sie lassen sich auch zu Salaten, Kombinationen mit Fleisch und leckeren Nachspeisen verarbeiten.

Der Workshop „Echte Kerle lernen kochen 2.0“ (zwei Abende) findet am Donnerstag, 14. November, und Donnerstag, 21. November, von 18 bis 21 Uhr statt. Dieser Kurs richtet sich an Männer, die schon gewisse Grundkenntnisse oder bereits am ersten Basis-Workshop teilgenommen haben. Im Kurs werden weitere praktische Küchentechniken sowie hilfreiche Tipps und Tricks vermittelt. Für den zweiten Kochabend können eigene Wünsche eingebracht werden.

Weihnachtszeit ist Backzeit. Deshalb wird der Workshop „In der Weihnachtsbäckerei“ sowohl am Dienstag, 26. November, als auch am Dienstag, 3. Dezember, von 17 bis 20 Uhr angeboten.Jeder Teilnehmende backt ein anderes Rezept und bekommt dann eine Auswahl an verschiedenen Plätzchen mit nach Hause.

Für alle Workshops sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Teilnehmerbeitrag mitzubringen. Alle Veranstaltungen finden in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim statt. Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.09.2019