Gefahren bei Baumfällung mindern

Werden geschädigte Bäume nicht fachmännisch geerntet, kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Deshalb schult das Forstamt Forstwirte im Umgang mit der Sicherheitskralle.

Main-Tauber-Kreis. In der Region sind zahlreiche Laub- und Nadelbäume durch den Trockenstress der vergangenen Jahre stark geschwächt und sterben ab. Wenn diese Bäume gefällt werden, ist darauf zu achten, dass sie erschütterungsfrei zu Fall gebracht werden.

„Gerade bei der Buche entstehen große Gefahren für die Fällenden beim Einschlag dieser Bäume“, erklärt Forstwirtschaftsmeister Stefan Brameier. Bereits wenige Monate nach Sichtbarwerden der ersten Anzeichen für ein Absterben werden selbst dicke Kronenäste brüchig. Das kann beim Fällvorgang zu lebensgefährlichen Unfällen führen, betont der Fachmann.

Um die Forstwirte im Main-Tauber-Kreis bestmöglich auf diese gefährliche Holzernte vorzubereiten, schult Stefan Brameier, Forstwirtschaftsmeister und Ausbildungsleiter an der Forstwirtsausbildungsstelle in Buch, mit seinem Team seine Kollegen der Kommunen in einer besonderen Fälltechnik. Beim Königsbronner Anschlagsverfahren, so deren Name, kommt die Sicherheitskralle zum Einsatz.

Diese ermöglicht dem Forstwirt, durch das per Seilwinden unterstützte Fällen sich während des gefährlichsten Teils der Arbeit – dem zu Fall bringen des Baums – außerhalb des Gefahrenbereichs aufzuhalten.

„Hier besteht Lebensgefahr“, erklärt die Leiterin des Forstamts im Main Tauber Kreis, Dagmar Wulfes. Deshalb rät die Forstexpertin allen privaten Waldbesitzern dringend davon ab, ihre geschädigten Buchen selbst einzuschlagen. Leider seien in Baden Württemberg schon mehrere schwere Unfälle beim Fällen von Buchen mit Trockenschäden geschehen, zwei davon mit Todesfolge, bedauert Wulfes. Daher sollen sich private Waldbesitzer an Profis wenden. lra

Info: Auskünfte erteilt das Forstamt unter Telefon 09341/825220.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019