Geänderte Öffnungszeiten

Hundheim.Aufgrund einer Neuorganisation der Trichinenuntersuchungen ändern sich die Annahmezeiten in der Untersuchungsstelle in Hundheim, Denkmalsiedlung 6, bei Günter Lutz, Telefon 0160/703 2285, ab dem 1. Oktober. Die Untersuchungsstelle ist künftig an Montagen und Donnerstagen jeweils von 8 bis 9 Uhr geöffnet. Die Proben werden dann am selben Tag untersucht.

Das Veterinäramt weist darauf hin, dass nur untersuchungsfähige Proben von erlegten Wildschweinen angenommen werden. Die Probenmenge beträgt pro Teilprobe mindestens zehn Gramm. Es ist eine Muskelprobe vom Zwerchfellpfeiler und eine vom Unterarm notwendig. Gegebenenfalls können auch Ersatzproben akzeptiert werden. Die Proben dürfen nicht verschmutzt sein, die Schwarte und anhaftende Borsten sind sorgfältig zu entfernen. Bis zur Abgabe sind die Proben kühl zu lagern, aber nicht einzufrieren. Jedes Wildschwein, dessen Fleisch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, muss auf Trichinen untersucht werden.

Weitere Informationen erteilt das Veterinäramt unter, Telefon 07931/4827-6253, oder bei Günter Lutz, Telefon 0160/703 2285. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019