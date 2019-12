Gabriele Reinhart weiter an der Spitze

Zur Hauptversammlung der Kreisfrauenunion trafen sich 50 Frauen im Casino der VS Vereinigte Spezialmöbelwerkstätten in Tauberbischofsheim. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen.

Tauberbischofsheim. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Gabriele Reinhart wurde in derem Jahresrückblick deutlich, wie aktiv die Frauenunion ist.

Bei einem Besuch in Bad Mergentheim stand neben einem Empfang durch Oberbürgermeister Udo Glatthaar im Rathaus mit anschließender Gesprächsrunde ein Besuch im Bembé Stift, den Swantje Popp vermittelt hatte, auf dem Programm. Außerdem wurde das Deutschordensmuseum besucht. Anlass war das 800. Gründungsjahr des Ordens, welches in den vergangenen Monaten groß gefeiert wurde.

Neben dem Besuch in der Kurstadt war man auch im Norden des Landkreises unterwegs. So besuchte man Europas größten Schlafzimmerhersteller, die Firma Rauch in Freudenberg, und die Külsheimer Weberei Pahl. Dazu kam noch ein Empfang im Freudenberger Rathaus durch Bürgermeister Roger Henning.

Gabriele Reinhart beglückwünschte Manuela Zahn zur Wahl als Kreisrätin, weitere gewählte Gemeinderätinnen und Mitglieder im Bezirks- bis Bundesvorstand sowie Martina Schlegl zur Wahl in den Landesvorstand der Frauenunion. Sie wünschte ihr gleichzeitig viel Erfolg bei ihrer Kandidatur zur Oberbürgermeisterin von Rothenburg ob der Tauber.

Die Vorsitzende erinnerte an die vielen Glühweinstände und sonstigen karitativen Aktivitäten der Frauenunion im Kreis, durch die wieder eine Spende an die Frauengemeinschaft Dittigheim übergeben werden konnte. Sie wies auf den Neujahrsempfang am 17. Januar um 18.30 Uhr hin.

In den neuen Kreisvorstand wurden gewählt: Gabriele Reinhart, Martina Schlegl, Anita Weinig-Kleinhans, Caroline Lang, Cilly Döhling, Angelika Döhner, Tanja Frühauf, Hedwig Lanig, Annika Müller, Swantje Popp, Clara Reinhart, Margarete Schmidt, Ellen Schnellbach, Hannelore Schulz, Simone Seitz und Veronika Wältz. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der Sängerin Johanna Schreck. Sie wurde von Sabine Steinmetz am E-Piano begleitet. Außerdem erzählte Grünkernkönigin Annika Müller aus Schweigern von den vielen Möglichkeiten des grünen Kornes und über ihre Arbeit als Repräsentantin. fu

