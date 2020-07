Furcht vor Qualitätsminderung in den Kindergärten

Tauberbischofsheim.Der KAB-Vorstand des Ortsverbands Tauberbischofsheim kam nach langer Zeit durch die Corona-Pandemie bedingte Pause zu einer Vorstandssitzung im Hof der Familie Speck in Impfingen zusammen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Christiane Schäffner las die Verantwortliche für die geistlichen Impulse und Gestaltung von Gottesdiensten, Helga Eckert, einen Text zum Thema: „Zuversicht und Corona“ vor. Danach gab es eine Austauschrunde zu der Frage: „Wie geht es mir mit Corona?“ Zum Glück sind alle Vorstandsmitglieder von Corona verschont geblieben und haben keine großen Einschränkungen hinnehmen müssen.

Monatlicher Stammtisch

Bernhard Speck bedauerte aber sehr, dass die geplanten KAB-Veranstaltungen insbesondere die „Gerlachsheimer Mon(d)tage“, das Solidaritätscafé in Impfingen , die Maiandacht der Verbände und der monatliche Stammtisch wegen Corona nicht stattfinden konnten. Ermutigend sei deshalb, dass der Vorstand beschlossen hat, dass der monatliche Stammtisch ab 9. Juli wieder stattfinden soll.

Planungen

Ebenso geplant wird der Gottesdienst zum Tag der menschenwürdigen Arbeit am 11. Oktober in Külsheim und die „ Soziale Woche „ im November, die unter der Federführung der Kolpingsfamilie stattfindet. Am 29. November findet die Mitgliederversammlung mit Wahlen und Ehrungen statt. Erfreulich ist, dass alle anwesenden Vorstandsmitglieder ihre Kandidatur zugesagt haben. Für den ausscheidenden Kassierer Hans Henninger hat Andrea Dürr ihre Kandidatur zugesagt.

Bernhard Speck informierter die anwesenden Vorstandsmitglieder über die Anfrage und dem Aufruf von Diözesanpräses Friedbert Böser wegen der Stammzellentypisierung. Dieser Aufruf wurde an die Tauberbischofsheimer Kirchenzeitung und an die örtliche Presse weitergegeben.

Die Spendenaktion der KAB für Peru hat nach Aussagen von Otto Meier bisher 8000 Euro erbracht. Einige KAB-Mitglieder des Ortsverbandes haben sich daran beteiligt.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Christiane Schäffner über die Problematik in den Kindergärten für Erzieherinnen. Das Land Baden-Württemberg möchte den Mindestpersonalschlüssel um 20 Prozent reduzieren. Ebenso sollen vermehrt Seiteneinsteiger in Kindertagesstätten beschäftigt werden.

Kampagne

Christiane Schäffner befürchtet dadurch eine Qualitätsminderung in den Kindergärten und eine Abqualifizierung der ausgebildeten Erzieherinnen. Sie möchte, wenn möglich mit der KAB und der Erzdiözese gegen diese neuen Vorschriften eine Kampagne starten und hat deshalb mit der Diözesansekretärin Renate Buchgeister Kontakt aufgenommen.

Helga Eckert sprach zum Schluss der Sitzung noch die Problematik des Mindestlohns für die vom Caritasverband beauftragten Fahrdienste an. Eine Klärung dieser Problematik steht noch aus.

Nach den sehr ausführlichen Diskussionen und Redebeiträgen der Vorstandsmitglieder ging die ermutigende und in die Zukunft weisende Vorstandssitzung zu Ende. kab

