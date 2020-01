Funklöchermessung wird analysiert

Main-Tauber-Kreis.Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises setzt sich für günstige Rahmenbedingungen und eine optimale Infrastruktur für die Bevölkerung und die Wirtschaft im Landkreis ein. In den zurückliegenden Jahren wurde der Breitbandausbau vorangebracht und das Thema Mobilfunkversorgung aufgegriffen. Die Initiativen „Karriere daheim“ und „Zukunft Main-Tauber“ laufen weiter. Darüber hinaus soll eine Förderkulisse zur Fortsetzung des Leader-Förderprogramms gebildet werden.

Synergien genutzt

Die Wirtschaftsförderung sieht sich als Ansprechpartnerin für Wirtschaft, Dienstleister und Handwerksbetriebe. Günstig wirkt sich hierbei aus, dass im Landratsamt Main-Tauber-Kreis außer der Wirtschaftsförderung auch die Themen Bildung und öffentliche Mobilität im Dezernat 3, Kreisentwicklung und Bildung, zusammengefasst ist. „Aus dieser konzentrierten Organisation können wir vielfältige Synergien schöpfen“, sagt Landrat Reinhard Frank. Der Gewinnung von Facharbeitskräften der Bildung wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Dies betrifft auch die Initiative „Karriere daheim“. Es gibt regelmäßig Vorträge, die über die Industrie-, Gewerbe- und Handwerksstruktur im Main-Tauber-Kreis informieren. „Wir stellen hierbei bewusst die duale Ausbildung in den Mittelpunkt und hoffen, durch die längere Schul- und Ausbildungszeit und die entsprechend wachsende Verwurzelung junge Menschen langfristig für den Main-Tauber-Kreis zu begeistern“, erklärt Dezernent Jochen Müssig.

Ergänzend hinzu kommen Aufgaben Wirtschaft 4.0 und die entsprechende Ausstattung der Beruflichen Schulen. Alle Beruflichen Schulen sind aufgerufen, Medienentwicklungspläne zu erstellen, damit der Schulträger Main-Tauber-Kreis aus dem Digitalpakt des Bundes entsprechende Fördermittel abrufen kann.

Glasfaser wird verlegt

Bei den weiteren Breitband-Erschließungsschritten wird nochmals zusätzlich Glasfaser verlegt und der Landkreis somit sukzessive an die Gigabitwelt herangeführt. Den Schlussakkord bildet dann die innerörtliche Erschließung, wobei die Vorgehensweise im Sommer 2020 mit den Städten und Gemeinden besprochen werden soll.

Gemäß dem Auftrag des Kreistages hat die Wirtschaftsförderung das Thema Mobilfunkversorgung aufgegriffen. Die Ermittlung der weißen Flecken durch das Unternehmen viridas ist abgeschlossen. „Wir sind jetzt daran, die Ergebnisse zu analysieren und in Karten dokumentarisch darzustellen“, erklärt Dezernent Jochen Müssig. Aufgrund dieser Daten ist dann überblickartig zu erkennen, wo und in welchem Umfang weiße Flecken in der Mobilfunkversorgung bestehen. Die Telekommunikationsunternehmen werden von der Wirtschaftsförderung befragt, wie ihre künftigen Planungen und Investitionen für den Mobilfunkausbau aussehen. Aus diesen Hinweisen wird ein Gesamtkonzept entwickelt, welches hinsichtlich einer Förderung des Mobilfunkausbaus mit dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg und dem Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur abgestimmt werden muss. Bei allen Maßnahmen ist vorgesehen, dass die Städte und Gemeinden und damit die Bevölkerung frühzeitig eingebunden werden.

Leader-Programm geht weiter

Vor einer Entscheidung steht auch die Fortsetzung des europäischen Leader-Programms. Die Förderperiode für die Kulissen „Hohenlohe-Tauber“ und „Badisch-Franken“ läuft aus. Gegenwärtig werden nur noch die Sondermittel für Kleinprojekte ausgelobt. Der Projektaufruf für die Gebietskulisse Badisch-Franken für das Programmjahr 2020 startet voraussichtlich im Frühjahr. Anträge müssen bei der Leader Geschäftsstelle Badisch-Franken in Walldürn vorgelegt werden

. Der Main-Tauber-Kreis und die Städte und Gemeinden warten interessiert auf ein Signal, wie es künftig weitergeht. Können die Kulissen weiterhin bestehen bleiben, oder müssen neue Zusammensetzungen gefunden werden? „Da sich die bisherige Zusammenarbeit in den Kulissen sehr positiv darstellt, wäre eine Fortsetzung der bestehenden kreisübergreifenden Projektentwicklung sehr wünschenswert“, erklärt Dezernent Jochen Müssig. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020