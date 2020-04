Freizeit von A bis Z

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg bis Freudenberg bietet zahlreiche Freizeitangebote. Auf der Website des Tourismusverbandes sind die Möglichkeiten jetzt aufgelistet.

Das „Liebliche Taubertal“ ist bundesweit für Radel- und Wanderfreunde eine erste Adresse, ebenso für Interessenten an Kultur und Kulinarik. „Darüber hinaus steht aber ein bunter Strauß an Möglichkeiten zur Verfügung, der jeden Freizeit- und Urlaubstag bereichern kann“, erklärt Vorsitzender Landrat Reinhard Frank. Die Optionen reichen von Angeln über Badeseen, Besichtigungen und Bogenschießen bis hin zu Zeltplätzen. „Die Vielfalt ist überraschend und bietet Möglichkeiten, Abwechslung in die Freizeit und in die Urlaubsgestaltung zu bringen“, ergänzt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Etwa werden Rollschuhbahnen oder Skaterplätze, Angebote des Reitsports, Besuch von Lehrpfaden und Lauftreffs, Freilandschach oder Flugsport vorgestellt. Das Verzeichnis ist unter www.liebliches-taubertal.de/Aktiv/Freizeit-aktiv/Aktivitaeten-von-A-bis-Z.html abrufbar. Weitere Infos beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

