Fortbestand für kommende Jahre gesichert

Main-Tauber-Kreis.Seit nunmehr fünf Jahren berät das Welcome Center Heilbronn-Franken internationale Fachkräfte, deren Familien und Unternehmen in der Region.

Center hat sich etabliert

In dieser Zeit hat es sich durch eine Vielzahl an Veranstaltungen und Beratungszeiten als Anlauf- und Lotsenstelle etabliert. Jetzt wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau der neue Zuwendungsbescheid überreicht, womit die Arbeit auch für die nächsten Jahre gesichert ist und das Team des Welcome Centers weiter als Ansprechpartner rund um das Themenfeld internationale Fachkräfte als Baustein zur Fachkräftesicherung in der Region Heilbronn-Franken zur Verfügung steht.

Bundesweit einzigartig

Staatssekretärin Kathrin Schütz sagte bei der Übergabe der Zuwendungsbescheide an die Welcome Center im ganzen Land: „Unsere Welcome Center sind ein zentraler und erfolgreicher Baustein der Strategie des Landes zur Fachkräftesicherung. Mit unserem bundesweit einzigartigen Netz von Welcome Centern unterstützen wir vor allem kleine und mittlere Unternehmen dabei, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“.

Die Arbeit des Welcome Centers wäre nicht möglich ohne ein starkes Netzwerk. Deshalb arbeitet das Team eng mit den Kollegen der Gesellschaft Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken zusammen, darunter auch die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken, mit denen es gemeinsam das Diversity-Netzwerk Heilbronn-Franken gegründet hat.

Enge Kooperationen

In der Region Heilbronn-Franken ist über die letzten fünf Jahre ein breites und gutes Netzwerk entstanden. Daraus haben sich enge Kooperationen bei Beratungsthemen und Veranstaltungen entwickelt. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019