Folgen des steigenden Drogenkonsums

Im Main-Tauber-Kreis werden immer mehr Drogen genommen. Die Altersgruppe ab 15 Jahren landet nach einem Konsum besonders häufig im Krankenhaus.

Main-Tauber-Kreis. Der Drogenkonsum im Kreisgebiet nimmt kontinuierlich zu. Dieser Trend wirkt sich in vielfältiger Weise aus: Die Polizei verzeichnet mehr Strafdelikte, Krankenhäuser steigende Behandlungszahlen, Suchthilfen eine größere Klientel.

Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Anders als in vielen Teilen von Deutschland hat sich die Situation für Süchtige im Kreisgebiet im Zusammenhang mit Covid-19 nicht zugespitzt, wie der Leiter der Suchtberatungsstelle der AGJ, Michael Goldhammer, im Gespräch mit den FN erzählt.

Es fehlt an Nachschub

Vielerorts waren Abhängige durch die aktuelle Situation mit Problemen konfrontiert. Die Schließung der Landesgrenzen führte bei vielen zu einem erhöhten Suchtdruck, weil der Nachschub an illegalen Substanzen aus dem Ausland stockte. Kurzarbeit und Home-Office sowie der Shutdown führten und führen dazu, dass Erkrankte mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Die Gefahr, dass dort Suchtdruck-Gedanken entstehen, ist groß: „In der Therapie geht es vor allem auch darum, Ersatzbeschäftigungen zum Konsum zu finden. Das ist zurzeit für viele eine Herausforderung“, erklärt Goldhammer. Alleingelassen wird die Klientel der Beratungsstelle aber nicht. Die Mitarbeiter stehen – vorwiegend telefonisch – nach wie vor zur Verfügung.

„Seit 2016 hat die Anzahl der Betreuten von Jahr zu Jahr wieder geringfügig zugenommen“, erklärt die Beratungsstelle in ihrem Jahresbericht.

Waren es 2017 noch 581, sind es 2019 634 Menschen, die Hilfe in Anspruch nahmen. Während es in Tauberbischofsheim 2019 (349 Klienten) sogar ein kleinen Rückgang gegenüber 2017 (363) und 2018 (356) gab, steigen die Zahlen in den Außenstellen Wertheim (2019: 154; 2017: 111) und Bad Mergentheim (2019: 131; 2017: 107).

Ein steter Aufwärtstrend spiegelt sich außerdem in der Kriminalstatistik für 2019 wider. Verzeichnete das Polizeipräsidium Heilbronn im Main-Tauber-Kreis 2018 noch 562 Rauschgiftdelikte, waren es 2019 634 – 12,8 Prozent mehr.

Auch die Krankenhausbehandlungen wegen Drogenmissbrauchs stiegen bei AOK-Versicherten im Main-Tauber-Kreis in den Jahren 2014 bis 2018 jährlich um 0,3 Prozent, informiert sie per Pressemitteilung. Im Landesschnitt waren es 1,4 Prozent. Das ergab eine aktuelle Statistik der AOK Heilbronn-Franken.

Vorwiegend Männer behandelt

In absoluten Zahlen, so die Versicherung weiter, waren es im Landkreis 468 Fälle im Jahr 2014, 482 im Jahr 2016 und 528 im Jahr 2018. In Baden-Württemberg wurden 2018 insgesamt 43 818 AOK-Versicherte wegen Betäubungsmittel-Missbrauchs behandelt, davon 27 865 Männer und 15 952 Frauen.

Die Zahlen der AOK gelten als repräsentativ, da sie mit einem Marktanteil von über 45 Prozent in Baden-Württemberg mit Abstand die meisten Menschen versichert.

Bei der Altersverteilung fällt auf, dass die Zahl der Drogenfälle zwischen 15 und 40 Jahren fortlaufend größer wird und sich danach deutlich verringert. Der Jahresbericht der deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht verdeutlicht, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist: Bei Befragungen haben rund acht Prozent der Bevölkerung zugegeben, regelmäßig verbotene Substanzen zu konsumieren. Die Abweichung zu den AOK-Daten beruht darauf, dass sich nur ein Bruchteil der Drogenkonsumenten in ärztliche Behandlung begibt. Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) erhalten derzeit 79 400 Menschen in Deutschland eine Substitutionstherapie (medikamentöser Ersatz des Suchtstoffes).

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 1398 drogenbedingte Todesfälle polizeilich registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist damit ein Anstieg um 9,6 Prozent zu verzeichnen (2018: 1276 Drogentote).

AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein: „Bei Sucht handelt es sich um eine Krankheit, die auf Fehlregulierungen im Gehirn beruht. Drogen können positive Empfindungen auslösen, weshalb sich ein starkes Verlangen danach entwickeln kann. Der Betroffene verliert die Kontrolle über den Konsum, Gehirn und Organe werden geschädigt. Meist entwickelt sich zunächst eine psychische Abhängigkeit, die schleichend in eine körperliche übergeht.“

Häufig werde der Grundstein für Suchterkrankungen bereits in der Kindheit gelegt. Beispielsweise durch Beziehungskrisen in Familien oder belastende Situationen. „Mangelnder sozialer Rückhalt und fehlende Zukunftsperspektiven spielen bei vielen Konsumenten ebenfalls eine Rolle,“ so Dr. Knapstein. Betroffene sollten unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

