Förderung wurde halbiert

Main-Tauber-Kreis.„Die Kurzzeitpflege hat sich als besonders drängender Bedarf gezeigt“, führte Sozialdezernentin Elisabeth Krug vor dem Kreistag aus. Zum Neubau eines Kurzzeitpflegezenrums mit 30 Plätzen in direkter Nachbarschaft zur Rotkreuzklinik Wertheim hat der DRK Kreisverband Tauberbischofsheim als Bauherr eine finanzielle Förderung beim Landkreis beantragt.

Krug stellte die Notwendigkeit einer solchen solitären – als ausschließlich auf Kurzzeitpflege spezialisierten – Tagespflege vor. Derzeit stünden im Main-Tauber-Kreis nur sechs solitäre Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung, alle anderen Plätze in Pflegeheimen können auch für die langfristige stationäre Pflege genutzt werden und stehen somit nicht verlässlich zur Verfügung. „Die neue Seniorenplanung geht von einem Bedarf von 105 tatsächlich verfügbaren Kurzzeitpflegeplätzen aus“, so die Sozialdezernentin. Und weiter: „Es ist wichtig, dass Plätze zuverlässig zur Verfügung stehen. Nur so kann die häusliche Pflege zukunftsfähig gemacht werden.“

Weiter führte sie aus, dass auch das Land diese Notwendigkeit sehe und dem DRK für das Projekt Wertheim bereits im vergangenen Jahr eine Förderung von 1,5 Millionen Euro zugesagt hat. Auch der Main-Tauber-Kreis sehe in diesem Vorhaben ein Leuchtturmprojekt, weshalb es gefördert werden sollte. Krug schlug den Bogen zu den von der Pflegeperson selbst zu erbringenden Investitionskosten im Rahmen der Kurzzeitpflege. Dieser Betrag würde bei einer höheren Förderung sinken und so direkt dem Pflegebedürftigen zugutekommen.

Sollte die Landkreisförderung ursprünglich 500 000 Euro betragen, war diese vom nichtöffentlich vorberatenden Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr halbiert worden. Eine Wiederaufstockung auf eine halbe Million Euro wollten Thomas Kraft (SPD), Rolf Grüning (Die Linke) und Birgit Väth (Grüne). Als Argumente nannten sie die Relevanz des Projekts und den gemeinnützigen Träger DRK, der nicht profitorientiert arbeite. „Das ist kein verlorener Zuschuss“, so Grüning. Vielmehr sieht er, dass bei sehr hohen Pflegekosten das Sozialamt einspringen müsse. Zudem gelte es, die häusliche Pflege zu stärken.

Klaus Kornberger (Freie Wähler) meinte, dass es niemand gebe, der eine solitäre Kurzzeitpflege nicht für notwendig hält. Jeder sei für eine Förderung, aber da diese im Freiwilligkeitsbereich angesiedelt sei, habe der Landkreis das Projekt mit seinen Zuschuss in Höhe von 250 000 Euro auf ein gutes Gleis gesetzt.

Anette Schmidt (CDU) sprach bei den 250 000 Euro von einer Unterstützung in dem Rahmen, die auch die Stadt Wertheim in Form von Sachwerten zur Verfügung stellt. Man sei aber zu einer Aufstockung bereit, wenn die Stadt Wertheim das auch tut. Dieses Angebot wiederholte Manfred Schaffert (CDU), indem er zusagte, 125 000 Euro draufzusatteln, wenn die Stadt Wertheim das auch täte. Eine gemeinsame Förderung, wie es sie beim UFZ Nieder-stetten, beim Breitbandausbau oder beim Breitbandausbau gegeben habe, sei gute Tradition.

Dieser Vorschlag rief Markus Herrera-Torrez (SPD), gleichsam Wertheimer OB, auf den Plan. Sowohl die Stadt Wertheim als auch der Landkreis seien souverän. Der Kreistag fasse seine Beschlüsse für sich und habe nicht das Recht, Kommunen Vorgaben zu machen. „Bedingungen zu stellen, ist nicht zulässig“, so Herrera- Torrez.

Birgit Väth (Grüne) meinte, die Höhe der Fördersumme spiele in der Wahrnehmung der Wertigkeit schon eine Rolle. Doch auch für sie „hört es sich erpresserisch an“, wenn eine Fördersumme an Bedingungen geknüpft wird.

Udo Glatthaar (CDU), Klaus Kornberger (FWV) und Dr. Christina Baum (AfD) sprachen sich für einen Kompromiss aus: Zunächst fließen 250 000 Euro, später könne man immer noch erhöhen. Letztlich wurde auch bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung entschieden. Der Aufstockungsantrag auf 500 000 Euro fiel bei 14 Ja-Stimmen durch.

Als Vizepräsident des DRK Kreisverbands bedankte sich Landrat Reinhard Frank, der nicht als Sitzungsleiter fungierte, für den Zuschuss. Es sei die Hälfte dessen, was die Verwaltung gewollt habe. hvb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020