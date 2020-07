Förderinitiative wird erneut überarbeitet

Generationenübergreifend, niederschwellig und beratungsintensiv: So soll das Angebot von Familienzentren im Main-Tauber-Kreis aussehen. Der Kreistag befasste sich mit deren Förderung.

Main-Tauber-Kreis. Manfred Schaffert, Fraktionsvorsitzender der CDU, schlug das imaginäre Geschichtsbuch des Kreistags auf und blickte auf eine der legendärsten Sitzungen des Gremiums zurück. Damals ging es beim Thema Förderung des Tauberbischofsheimer Familienzentrums hoch her, mutmaßten doch einige Kreisräte, dass der Landrat ein gewisses Eigeninteresse habe, weil seine Frau dort arbeite. Der Landrat wies das strikt zurück, seine Ehefrau verabschiedete sich konsequenterweise kurz darauf von ihrem Arbeitsplatz Familienzentrum.

Soweit grob die Vorgeschichte. Damals war moniert worden, dass nur die großen Kommunen Gelder erhielten, die kleinen aber leer ausgingen. Deshalb fruchtete der ungewöhnliche, heute als „kreativ“ bezeichnete Vorschlag, die Kreisumlage um 0,2 Prozent zu senken, damit jede Kommune profitiere. Ein großer Spagat war die Folge. Während das kleine Wittighausen für 2020 rein rechnerisch 4099 Euro zur Verfügung hat, sind es bei der Stadt Wertheim 74 519 Euro und bei Bad Mergentheim 72 515 Euro.

Dabei sei angemerkt, dass Wertheim ein Familienzentrum auf dem Reinhardshof aufgebaut hat, in Bad Mergentheim eines ausschließlich in der Trägerschaft der evangelischen Kirche arbeitet.

Bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle stellte sich aber noch eine ganz andere Frage: Die Kreisumlage für 2018 sei als mittelbare Förderung für die Kommunen von 32 auf 31 Prozent gekürzt, 2019 mit glatt 31 und 2020 mit 30 Prozent festgelegt worden. Für 2021 sind laut Finanzplanung 31,8 Prozent vorgesehen. Sowohl Manfred Schaffert für die CDU als auch Klaus Kornberger und Christian Kremer für die Freien Wähler monierten, dass die darin inkludierten 0,2 Prozent für die Familienzentren heute nicht mehr nachvollziehbar seien. Dass ein neues Instrument her müsse, sei klar.

Das stellte Sozialdezernentin Elisabeth Krug dem Gremium vor. Sie berichtete zunächst von der positiven Entwicklung der Familienzentren im Kreis: Sieben neue seien seit der Kreisinitiative aus dem Jahr 2018 entstanden, drei Kommunen hätten eine solche Einrichtung in Planung, und nur vier verfügten über kein solches kommunales Angebot. Das Fördervolumen liege bei jeweils über 300 000 Euro pro Jahr, für 2020 seien es knapp 379 000 Euro.

Krug merkte an, dass der Förderbetrag für kleine Kommunen unzureichend sei und deshalb die „Zielgenauigkeit und Wirksamkeit der Förderung bei gleichzeitiger Reduzierung des Mitteleinsatzes“ erreicht werden solle.

Der Vorschlag lautete, die Kommunen nicht mehr pauschal um 0,2 Prozent zu entlasten, sondern pro Fachkraft einen Zuschuss von 27 500 Euro zu gewähren. Hier läge der voraussichtliche Finanzierungsbedarf bei maximal 180 000 Euro im Jahr, also bei weniger als der Hälfte des für 2020 errechneten Betrags.

Während Manfred Schaffert und Joachim Markert (beide CDU) davor warnten, den Kommunen das Korsett nicht zu eng anzulegen, sprach Klaus Kornberger (FWV) von einem fiktiven Betrag, den die Sozialdezernentin genannt habe. „Ein Gleichklang zwischen kleinen und großen Kommunen ist nicht gegeben“, so Kornberger mit Blick auf die Tatsache, dass sich kleine Kommunen gar keine Fachkraft leisten könnten. Er plädierte ebenso dafür, den Kommunen mehr Freiheit zu lassen. Auch Rainer Moritz (Grüne) erachtete das bisherige Gießkannenprinzip als nicht zielführend und die fachkraftgebundene Lösung als schwierig. Er schlug vor, Eckpunkte für eine Förderkulisse aufzustellen und diese in der Oktobersitzung zu diskutieren.

Ute Schindler-Neidlein (SPD) sprach sich dafür aus, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um individuelle und passgenaue Lösungen zu erarbeiten. Auch Udo Glatthaar (CDU) präferierte eine Ausarbeitung eines Förderprogramms. Als Bad Mergentheimer Oberbürgermeister plane er ein „virtuelles Familienzentrum“ in dem über 100 Vereine, Initiativen und Verbände, die im Bereich Familien tätig seien, zusammengeführt werden sollen.

Markus Herrera-Torrez (SPD) forderte dazu auf, mit dem vorgeschlagenen Förderkonzept nicht gleich wieder in eine Sackgasse zu kommen. Fördern und gleichzeitig einsparen, passe nicht zusammen. „Eine Förderung von Familienzentren im Landkreis mit 180 000 Euro ist nicht zu machen“, so Herrera-Torrez. Er sprach sich gegen die „diffuse Beschlussempfehlung“ aus, die „hoppla hopp“ verabschiedet werden solle.

Markus Wessels (FWV), Bürgermeister der am geringsten geförderten Kommune Wittighausen, warf dem Landkreis die für ihn imaginären Fördergelder quasi vor die Füße. Er setze auf die Schulsozialarbeit, die nah an den Familien dran sei. Die Fördergelder des Kreises seien „verbranntes Geld“.

Letztlich einigte man sich darauf, die Förderinitiative Familienzentren weiterzuführen, die Kriterien dafür aber noch einmal genau in den Blick zu nehmen. Bei einer Nein-Stimme von Markus Wessels fand dies mehrheitlich Zustimmung.

